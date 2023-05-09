إسرائيل: حزب "عوتسما يهوديت" ينهي مقاطعته للكنيست

قال الحزب في بيان "بعد تبني موقفنا والتحرك نحو الهجوم والاغتيالات المستهدفة لقادة الجهاد الاسلامي سنعود للتصويت مع الحكومة"،

أعلن حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية)، اليوم الثلاثاء، الذي يراسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنه أنهى مقاطعته للتصويت في الكنيست، والتي تم البت فيها بسبب عدم الرضا عن سياسات الحكومة بشأن الوضع الأمني في البلاد. جاء هذا الإعلان بعد قصف غزة في وقت سابق من صباح اليوم.

وقال الحزب في بيان "بعد تبني موقفنا والتحرك نحو الهجوم والاغتيالات المستهدفة لقادة الجهاد الاسلامي سنعود للتصويت مع الحكومة"، من ناحية أخرى رحب، بن غفير، اليوم الثلاثاء، بالضربات التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة، معتبرا أنها "بداية جيدة".

وكان بن غفير قد هددفي الأسبوع المنصرم، بمغادرة التحالف، معتقدًا أن الحكومة لا تنتهج سياسة محددة بما فيه الكفاية بشأن اليمين، وقدم بن غفير عدة طلبات لتجديد الحوار مع حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشملت هذه المطالب عملية عسكرية كبيرة في الضفة الغربية، والموافقة على أجزاء من الإصلاح القضائي للحكومة، ومشاركتها النشطة في المناقشات حول القضايا الأمنية، فضلاً عن تشديد أوضاع السجون بالنسبة للسجناء الفلسطينيين.

وكان قد قاطع في وقت سابق الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء احتجاجًا على إعادة إسرائيل لجثث العديد من الفلسطينيين الذين قتلوا في محاولات شن هجمات أو عمليات لمكافحة الإرهاب.

وبحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية"كان"، يمكن لنتنياهو أن يقدم مشروع قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات العدائية إلى مناقشة في مجلس الوزراء الأمني ​، من أجل استرضاء بن غفير، وتلقى مشروع القانون قراءة أولية في أوائل مارس/آذار المنصرم، لكنه توقف منذ ذلك الحين. إذا تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الأمني​​، يمكن بعد ذلك تقديم مشروع القانون إلى الكنيست.