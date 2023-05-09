السعودية: أعضاء متوفى دماغيا تنقذ حياة 3 اشخاص

المركز السعودي لزراعة الأعضاء في السعودية"عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية، بما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى"

أكد المركز السعودي لزراعة الأعضاء في السعودية، أن الفرق الطبية نجحت في إنقاذ حياة 3 مرضى، بعد نجاحهم في نقل أعضاء متوفى دماغيا بمستشفى نجران العام وإنهاء معاناة مواطن يبلغ من العمر 52 عاماً مع مرض القصور الكبدي الحاد، إلى جانب زراعة كلية لمواطن (47 عاماً)، وأخرى لمواطنة (32 عاماً)، وإنهاء معاناتهما مع جلسات الغسل الدموي.

وأشار المدير العام للمركز الدكتور طلال القوفي إلى أن "النجاح جاء نتيجة التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية، داعياً الله أن يتغمد المتبرع بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزي ذويه خير الجزاء في الدنيا والآخرة" وتابع "عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية، بما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى"