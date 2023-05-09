بعد التصعيد الأخير: مصر تواصلت مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين

يأتي هذا بعد الضربة الجوية الاسرائيلية التي أدت الى مقتل ثلاثة من قادة الجهاد الاسلامي

أفادت تقارير اعلامية عربية بأن مصر اتصلت مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، وذلك بعد الهجمات التي نفذها الجيش الاسرائيلية الليلة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة قادة من الجهاد الإسلامي.

وزارة الخارجية المصرية أدانت صباح اليوم النشاطات الإسرائيلية في قطاع غزة بعملية "الدرع والسهم" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي وأضاف أنه "تعارض بشدة هذه الهجمات التي تتناقض مع القوانين الدولية ومن الممكن أن تؤدي الى وضع فيه فقدان السطرة في الأراضي الفلسطينية وتفجير جهود التهدئة وتقليل التوتر الذي تم التوصل اليه في شرم الشيخ والعقبة".

وقررت الفصائل الفلسطينية في وقت سابق اليوم تجميد صفقة تبادل الأسرى بعد الضربة الإسرائيلية في غزة، مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط ثور فينسلد، قال إنه قلق وأضاف :"أنا أدين وفاة مواطنين في الضربات الجوية الإسرائيلية، هذا غير مقبول،وهذا غير مقبول ، وأدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد. ما زلت منخرطًا مع جميع الأطراف التي تحاول منع نزاع أوسع نطاقاً له عواقب وخيمة على الجميع ". وبالمثل ، دعت وزارة الخارجية القطرية إلى وقف التصعيد في غزة وتقليل التوترات.