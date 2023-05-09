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نتنياهو على خلفية التصعيد مع غزة: "مستعدون لمعركة متعددة الجبهات"

i24NEWS

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رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
Tomer Neuberg/Flash90رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو

تصريحات نتنياهو تأتي على خلفية العملية العسكرية التي اعلنتها إسرائيل في قطاع غزة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في أول تعليق له اليوم على العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في قطاع غزة وقال خلال مؤتمر أمني إن "إسرائيل تواجه محاولات لايران فتح معركة متعددة الجبهات ضد إسرائيل. وقال نتنياهو إنه أمر الجيش الإسرائيلي والجهاز الأمني بأن تكون جاهزة لحرب من هذا القبيل. وأشار "إن نتطلب ذلك، سنكون لها". 

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وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير شارك بالمؤتمر الصحافي وعلق الى انطلاق العملية "الدرع والسهم" وقال :"آمل من هنا أن تواصل الحكومة "آمل من الآن فصاعدا أن يكون اتجاه الحكومة هو السعي من أجل الهجوم وليس ضبط النفس. إسرائيل أسيرة هذا المفهوم ، نحن بحاجة إلى التغلب على العدو ، وآمل أن يتغير ذلك اليوم". كما تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المؤتمر ، ولم يعلق على العملية. 

بن غفير قال إن يتحمل مسؤولية إطلاق العملية: "العملية حدثت بعد أربعة أشهر كنت أتحدث عن إجراءات مضادة مستهدفة. يجب أن نستعيد زمام المبادرة. لدينا أسهم في هذه العملية ولكن الفضل هو ليس القصة" ، وقال إنه هاجم مؤخرا الحكومة التي عضو بها بسبب سيا ستها الأمنيةـ، معلنا أن سيقاطع جلسات الحكومة. 

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