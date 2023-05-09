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أنباء عن مقتل مسؤول الوحدة الصاروخية بسرايا القدس بغارة إسرائيلية جنوب خان يونس

i24NEWS

دقيقة 3
الضربة الاسرائيلية في قطاع غزة
MOHAMMED ABED / AFPالضربة الاسرائيلية في قطاع غزة

وبموجب التقارير قتل ثلاثة أشخاص في الغارة الاسرائيلية جنوب خان يونس في قطاع غزة

افادت تقارير فلسطينية عن مقتل مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي خالد الفرا كان أحد القتلى في الغارة الاسرائيلية التي استهدف سيارة جنوب خان يونس. 

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وأعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في وقت سابق ان "طائرة إسرائيلية هاجمت قبل قليل خلية مضادة للدبابات في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل بحسب مصادر فلسطينية" 

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن انطلاق العملية العسكرية "الدرع والسهم" اليوم التي أدت الى اغتيال ثلاثة من قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.  

https://twitter.com/i/web/status/1655948402923028482

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