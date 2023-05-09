يأتي هذا على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها قطاع غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ابيحاي أدرعي خلال حديثه مع i24NEWS "إننا اليوم أطلقنا عملية السهم والدرع بعد استعدادات طويلة ، منذ بداية شهر رمضان المبارك والتي تستهدف حركة الجهاد الإسلامي" مشددا على أن قائدي الجهاد المستهدفين، هما المسؤولان عن توجيه القذائف الصاروخية من قطاع غزة ومسؤولان عن توجيه العمليات في الضفة الغربية.

وقال إن الجيش الإسرائيلي يعتبر القياديين في حركة الجهاد الإسلامي "خالد البهتاني" وطارق عز الدين" اللذين قتلا في الضربة الإسرائيلية فجر اليوم في غزة ، هما الرؤوس المدبرة للنشاطات المسلحة التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع والشهور الأخيرة والتي شملت اطلاق قذائف بين الفينة والأخرى من غزة تجاه إسرائيل أو العمليات العدائية من الضفة الغربية ضد إسرائيليين.

وشدد ادرعي على أن الجيش الإسرائيلي يتواجد في كافة الجبهات وهو على أهبة الاستعداد لكل سيناريو"نتابع التطورات الميدانية وقادرون على التعامل مع أي تهديد وسيناريو ومستعدون لكافة الاحتمالات "مثل ما اثبتنا في العملية الأخيرة التي تستند الى استخبارات قوي وتخطيط متواصل ، وقادرون على اتخاذ كافة القرارات المناسبة بالتوقيت والمكان الصحيح".