وزير الخارجية الإسرائيلي ناقش مع رئيس الوزراء الهندي تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين

في عام 2022، بلغت قيمة التجارة بين إسرائيل والهند حوالي 10 مليارات دولار.

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لإنهاء أول زيارة رسمية إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا منذ ما يقرب من عقدين.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، ناقش الطرفان خلال الاجتماع، العلاقة بين الهند وإسرائيل ودول اتفاقيات إبراهيم، بالإضافة إلى تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل ونيودلهي "التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي".

وقال كوهين "الهند كقوة عالمية، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وخامس أكبر اقتصاد، يمكنها أن تلعب دورًا مركزيًا في تعزيز الاتفاقيات الإبراهيمية والعلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والدول المعتدلة في الشرق الأوسط".

في عام 2022، بلغت قيمة التجارة بين إسرائيل والهند حوالي 10 مليارات دولار.

وأضاف كوهين أن "مودي هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل العلاقات بين إسرائيل والهند اليوم هي الأقرب والأوثق منذ إقامة العلاقات بين البلدين في عام 1992" ، مشيرًا إلى أنه شكر رئيس الوزراء الهندي على المعاملة التي تلقاها الجالية اليهودية.