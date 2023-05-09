السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية "واس" إنّ الخطوة هذه أخذت "في الاعتبار" قرار مجلس وزراء خارجية الدول العربية الاسبوع الماضي

قررت السعودية، اليوم الثلاثاء، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا بعد أكثر من عقد من إغلاق سفارتها في دمشق إثر اندلاع النزاع الدامي في هذا البلد، حسبما أفادت وزارة الخارجية في بيان.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية "واس" إنّ الخطوة هذه أخذت "في الاعتبار" قرار مجلس وزراء خارجية الدول العربية الاسبوع الماضي والقاضي باستئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية.

وأوضحت "انطلاقاً من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة (...) فقد قررت المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية".

والأحد، قررت جامعة الدول العربية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من 11 عاماً على تعليق أنشطة دمشق إثر الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دام قسّم سوريا وأتى على اقتصادها وبنيتها التحتية.

وانتهت بذلك عزلة دبلوماسية فرضتها دول عربية عدة منذ بداية النزاع في 2011 على الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تتطلع حكومته اليوم إلى أموال إعادة الإعمار، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً أمام تسوية سياسية في بلد مقسم، تتنوع القوى المسيطرة فيه.