وزير الأمن الإسرائيلي :"من حاول اختبارنا شهد قوة الدولة وقوة جهاز الأمن"

رئيس هيئة الأركان يقول إن "الجيش الاسرائيلي جاهز كل الوقت وفي كل منطقة لكل نشاط عملياتي"

تطرق وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت الى العملية الإسرائيلية في قطاع غزة والتي أدت الى اغتيال عدد من قادة الجهاد الإسلامي، وقال في نهاية جلسة المجلس الأمني المصغر الى العملية الإسرائيلية في قطاع غزة وقال :"فورا مع إطلاق القذائف تجاه إسرائيل قبل أسبوع الجهاز الأمني استعد لتصفية قيادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة" وأضاف :"من يحاول اختبارنا سيشهد قوة دولة إسرائيل وقوة جهاز الأمن. نحن مصممون على إحباط كل تهديد والعمل ضد كل من يحاول المساس بنا".

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي في نفس المؤتمر الصحافي إن "الجيش الإسرائيلي جاهز كل الوقت وفي كل منطقة لكل نشاط عملياتي، اخترنا التوقيت المناسب لذلك، والرسالة لأعداءنا هي أن يطلق القذائف غير محصن". وأضاف هاليفي "عملنا بصورة مركزة ضد كل من يحاول تقويض الاستقرار الأمني، حماية مواطني الجنوب تجبرنا على العمل بأقصى ما يتطلبه الأمر".

في حين قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بنفس المؤتمر الصحافي :"يسعون الى استهداف الأبرياء ونحن نريد منع ذلك. هم يفرحون لأي استهداف للمدنيين ويوزعون السكاكر. بعد استهداف الأطفال، النساء والرجال. المبدأ الذي يوجهنا واضح- من يؤذينا نؤذيه".

وأضاف نتنياهو :"ولا أي مخرب محصن، منذ بداية العام قمنا بتصفية أكثر من 100 مخرب، نحن في خضم معركة، الأيام القادمة تحتاج الى الشجاعة والقدرة على التحمل" وتابع رئيس الحكومة :"وجهت أوامري مع وزير الأمن للاستعداد لكل سيناريو تصعيد في أكثر من جبهة واحدة، أقول لأعداءنا كل تصعيد بالنسبة لنا سيقابل برد ساحق من جانبنا".