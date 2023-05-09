رئيس الشاباك يكشف :"أحبطنا خلية حاولت اطلاق قذائف من جنين تجاه إسرائيل"

كشف رئيس الشاباك يأتي بعد العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في قطاع غزة

كشف رئيس جهاز الأمن العام- الشاباك الإسرائيلي رونين بار مساء اليوم خلال البيان المشترك مع رئيس الحكومة الاسرائيلية ورؤساء الأجهزة الأمنية، أن الشاباك أحبط مؤخرا نشاط خلية كانت تخطط إطلاق القذائف من جنين تجاه مناطق إسرائيلية.

وقال بار خلال المؤتمر الصحافي :"أحبطنا خلية تجهزت لإطلاق قذائف من جنين تجاه مناطق إسرائيلية، نحن نرى بذلك سابقة خطيرة.. لا يوجد لدينا نوايا بأن تتحول العفولة أو شاكيد إلى نقطة محورية لاطلاق النار بعيد المدى."

واضاف بار في تصريحاته :"سنستخدم دائما صندوق أدواتنا ضد كل من يعمل ضد مواطنينا في غلاف غزة، ومن يحاول أن يحول الضفة الى ساحة قتال. طارق عز الدين كان المحرك لإرهاب الجهاد في الضفة. لقد عمل على نقل قدرات ارهاب من قطاع غزة للضفة ، لقد قام بتوجيه مباشرة لأكثر من عشرات الخلايا، التي كانت تهدف لقتل الإسرائيليين".