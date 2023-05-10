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الضفة الغربية: مقتل فلسطينيين مسلحين خلال اشتباكات ليلية مع القوات الإسرائيلية بالقرب من جنين

i24NEWS

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Israeli forces during overnight raid in the West Bank city of Jenin, December 1, 2022.
IDF spokespersonIsraeli forces during overnight raid in the West Bank city of Jenin, December 1, 2022.

وقال الجيش الإسرائيلي: "ردت القوات بإطلاق النار على فلسطينيين مسلحين وقتلتهما"، مضيفًا أن القوات عثرت على بندقية من نوع M-16 ومسدس في السيارة".

كشفت تقارير إعلامية فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن مقتل فلسطينيين مسلحين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

Video poster

وقال الجيش الإسرائيلي: "ردت القوات بإطلاق النار على فلسطينيين مسلحين وقتلتهما"، مضيفًا أن القوات عثرت على بندقية من نوع M-16 ومسدس في السيارة".

أفادت تقارير فلسطينية من البلدة أن فصائل محلية ، بما في ذلك الذراع المحلي لكتائب القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، شاركت في الاشتباكات وألقت عبوات ناسفة على القوات الإسرائيلية. 

Israeli Army Spokesperson
Israeli Army Spokespersonمصادرة سلاح في جنين

ووردت أنباء عن قيام القوات الإسرائيلية بمداهمة عدة بلدات الضفة الغربية ليل أمس. وأدت المداهمات إلى اعتقال ثمانية فلسطينيين آخرين على الأقل.

وجاءت هذه عمليات على البلدات الفلسطينية في أعقاب التوترات المتزايدة بعد أن اغتالت إسرائيل قادة متطرفين بارزين في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة صباح أمس الثلاثاء.

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