تقرير: الجهاد الإسلامي يستعد لرد منسق مع حركة حماس

جاء هذا الرد بعد العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي وأدت الى اغتيال ثلاثة من قادة الجهاد الاسلامي

بعد اغتيال ثلاثة من قادة الجهاد الإسلامي في عملية "الدرع والسهم" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، ووفقا لما اوردته صحيفة "الأخبار" اللبناني اليوم أن الجهاد الإسلامي بدأ الاستعداد لرد منسق مع الفصائل المختلفة، من بينها حماس. وأفاد مصدر مطلع على التفاصيل للصحيفة إن حماس والجهاد الإسلامي بدأوا اتصالات متواصلة على الصعيد السياسي والعسكري، بهدف الدراسة سوية حول ماهية الرد، والاستعداد لعملية مناسبة.

في حين قالت مصادر في حركة حماس أن قيادة الفصائل الفلسطينية وضعت"كافة الامكانيات على الطاولة، على خلفية التقديرات بأن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية بالموعد الذي يرغب فيه، حتى يدخل الفصائل في معركة تحت عن عنوان ’الرد على الاغتيال’ وليس على ما وصفوه "بالجرائم التي يخطط للقيام بها خلال مسيرة الأعلام في 18 في أيار/مايو" وشددت نفس المصادر على أن "الرد سيكون موحدا عن طريق غرفة العمليات المشتركة، التي ستلقن إسرائيل درسا كبير، الرد لن يكون منحصرا بتنظيم معين، إنما ستشارك كافة الفصائل في الرد".

وبعد ليلة من القتال في غزة واغتيال عدد من قادة الجهاد الإسلامي، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن استهدافه أمس عن طريق طائرة مسيرة خلية مضادة للمدرعات تابعة للجهاد الاسلامي, ووفقا لتقارير الفلسطينية ادى الهجوم الى مقتل رئيس وحدة الصواريخ في الجهاد الإسلامي خالد الفرا.