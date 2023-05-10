مقتل شابة إسرائيلية ركضت باتجاه حاجز في الضفة الغربية وهي متنكّرة بزي فلسطينية وتحمل مسدسا

وقالت الوزارة إن الحراس "تصرفوا بسرعة وقاموا بتحييدها قبل أن تتمكن من فتح النار". واكتشف في وقت لاحق أن السلاح كان مسدسا هوائيا.

لقيت شابة إسرائيلية متنكّرة بزي فلسطينية، مساء أمس الثلاثاء، برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد أن صوبت مسدسا إلى جنود وصرخت "الله أكبر"، ويعتقد أن الحادثة كان عملية "انتحار".

وفقا لوزارة الأمن الإسرائيلية فإن الشابة – التي ارتدت زيا وحجابا أسود – وصلت إلى معبر بجنوب الضفة الغربية، وسحبت السلاح وركضت باتجاه الحاجز وهي تصرخ “الله أكبر” قبل أن يقوم حراس الأمن بإطلاق النار عليها.

وقالت الوزارة إن الحراس "تصرفوا بسرعة وقاموا بتحييدها قبل أن تتمكن من فتح النار". واكتشف في وقت لاحق أن السلاح كان مسدسا هوائيا.

وأعلنت الوزارة أن "القتيلة يهودية وليست فلسطينية كما ورد بداية. وأفيد في وقت لاحق بأنها جندية سابقة"، وأظهر مقطع فيديو الشابة ملقاة على الأرض بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليها، مع سلاح إلى جانبها.

وتم الإعلان عن وفاتها في مكان الواقعة بعد ما بدا أنها حادثة "انتحار بنيران شرطي". وقال الجيش الإسرائيلي إنه "لم تقع إصابات أخرى".