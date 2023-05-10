الرئيس الكيني يزور إسرائيل لأول مرة وتعمق "بتعميق العلاقات"

ويشار الى أن الرئيس الكيني عمل على تغيير سياسة كينيا بالتصويت في محافل الأمم المتحدة

وصل رئيس كينيا ويليام روتو أمس الى أول زيارة له كرئيس في إسرائيل، وتم استقباله في إطار مراسم رسمية في مقر الرئيس يتسحاك هرتسوغ في مقره بمدينة القدس, وحضر الجلسة السفير الإسرائيلي في كينيا ميخائيل لوتم، وزارة روتو متحف المحرقة "ياد فاشيم" وحائط المبكى، وقام بغرس شجرة بأحد غابات دائرة اراضي إسرائيل. وبعد ذلك اجتمع مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية ايلي كوهين، ووزير السياحة حاييم كاتس ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان.

Kobi Gideon / GPO رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يستقبل الرئيس الكيني وليام روتو

في مقر الرئيس في القدس استعرض الرئيسان حرس الشرف التابع للجيش الإسرائيلي، وناقشا العلاقات بين البلدين والتعاون في مجال الزراعة، التجاره، التربية والتعليم والأمن. هرتسوغ قال في مستهل الاجتماع أنه يرحب بالرئيس الكيني والحاشية التي ترافقة بزيارتهم للبلاد وقال إنه في هذه الزيارة نقطة تحول هامة بتطوير العلاقات بين البلدين. أشكركم على صداقتكم في المحافل الدولية وأتمنىى لكم مواصلة زيارة ممتعة في إسرائيل".

روتو، الذي غير سياسة تصويت كينيا في الأمم المتحدة وأمر بالتصويت بالتنسيق مع إسرائيل، وقع في كتاب ضيوف الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ وقال إن "العلاقات بين كينيا وإسرائيل وقوية، ومتبادلة، ومثمرة ويوجد بيننا تاريخ طويل الأمد. اترقب بفارغ الصبر لربع مستوى العلاقات بين البلدين ، ومواصلة تعميق العلاقة".

وخلال الاجتماع مع نتنياهو أشاد رئيس الحكومة بالتزام رئيس كينيا بتطوير العلاقات، والعمل على تقوية الاستقرار في المنطقة. وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره وزراء خارجية والزراعة الكينيين، وقع على اعلان نوايا مشترك للبلدين يهدف الى تقوية التعاون بمجالات السياحة وحماية البيئة، كما دعا نتنياهو الى زيارة كينيا.