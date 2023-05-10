مسؤول إسرائيلي لـ i24news: إيران تحرض الفصائل الفلسطينية على مهاجمة إسرائيل

التقييم الحالي هو أنه حتى لو شاركت حماس في إطلاق الصواريخ من غزة، فلن يتكرر إطلاق صواريخ من الشمال. "في لبنان يفهمون أن الرد الإسرائيلي سيكون صعبا للغاية

أوضح مسؤول إسرائيلي كبير في حديث لـ i24NEWS إن التوقع الحالي في إسرائيل هو ألا تتجاوز مرحلة التصعيد مع الفصائل الفلسطينية في غزة يومين أو ثلاثة على الأكثر، لكنه أضاف: "لا يوجد مؤشر على كيفية تطور تلك الأحداث".

"نرى أن حماس ليست في عجلة من أمرها للانضمام إلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في إطلاق الصواريخ على إسرائيل. ومع ذلك، من المستحيل معرفة ما إذا كانت ستنضم لاحقًا".

وتابع المسؤول: "هناك عناصر تحاول تأجيج الوضع بحيث يتمدد إلى الأسبوع المقبل .. إيران هي التي توجه هذه التصرفات".

من المقرر أن تحتفل إسرائيل بيوم القدس (يروشلايم) في 18 من أيار/ مايو - وهو عيد وطني تحتفل فيه إسرائيل بـ "إعادة توحيد" القدس، عندما سيطرت إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967. تقام مسيرة الأعلام عبر المدينة بشكل تقليدي للاحتفال بهذه المناسبة، وقد وجهت بالفعل تهديدات من الجماعات الفلسطينية هذا العام.

وبحسب المسؤول، فإن تقييم إسرائيل الحالي هو أنه حتى لو شاركت حماس في إطلاق الصواريخ من غزة، فلن يكون هناك تكرار لإطلاق صواريخ من الشمال. "في لبنان يفهمون أن الرد الإسرائيلي سيكون صعبا للغاية، لذا سيتجنبونه".

قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون خلال تقييمات أمنية عند إطلاق عملية "الدرع والسهم" إن البلاد مستعدة لمواجهة الهجمات من جبهات متعددة، بعد أن شهدت إسرائيل إطلاق صواريخ من قبل الميليشيات الفلسطينية في لبنان وسوريا خلال تصعيد فترة عيد الفصح في أبريل / نيسان.

Atia Mohammed/Flash90 الدخان يتصاعد فوق المباني بعد الضربات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على مدينة غزة

وأشاد المسؤول بالاغتيال المستهدف لقادة الجهاد الإسلامي في غزة، والذي أطلق شرارة العملية العسكرية الحالية، قائلا إنه يساعد على استعادة قوة الردع الإسرائيلية في غزة. "عنصر المفاجأة كان حاسمًا، وهناك ارتياح كبير في المستويين السياسي والأمني للنتيجة. تظهر التجربة أن القضاء على كبار القادة [في غزة] عادة ما يوفر عدة أشهر من الهدوء".

على الرغم من التوترات السياسية الحالية بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، أكد المسؤول أن إسرائيل تحتفظ بـ "الدعم الأمريكي الكامل". وأضاف أن واشنطن لم تبلغ مسبقا بالموعد المحدد للعملية نظرا للطبيعة الفورية للاستخبارات التي أدت إلى الاغتيالات.