الجهاد الإسلامي غير معني بالتصعيد ومصر تتولى مساعي التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار

ساد أمس في إسرائيل ترقب كبير لرد من قبل الجهاد انتقاما لاغتيال ثلاثة من قادته فجر أمس الثلاثاء في قصف مستهدف نفذه سلاح الجو الإسرائيلي

بدأت مصر ببذل جهود لوقف إطلاق نار فوري بين الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وإسرائيل، بحسب ما أشارت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء. ساد أمس في إسرائيل ترقب كبير لرد من قبل الجهاد انتقاما لاغتيال ثلاثة من قادته فجر أمس الثلاثاء في قصف مستهدف نفذه سلاح الجو الإسرائيلي، فيما أمطر الفصيل الغزي اليوم بعد منتصف النهار البلدات والمدن في جنوب إسرائيل بالصواريخ، ووصل بعضها الى تل أبيب.

كما أشار تقرير في واينت إلى ضلوع الولايات المتحدة وقطر ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الوسط ثور وينسلاند في مساعي التوصل إلى هدنة بين الأطراف، وسط الإشارة إلى مرور ساعة ونصف على الرشقة الأخيرة من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية.

وصرح مسؤول أمني إسرائيلي لـ واينت أن مصر نقلت رسالة إلى إسرائيل مفادها أن الجهاد يريد إنهاء جولة القتال التي بدأت الثلاثاء بعملية نوعية أعطتها اسرائيل اسم "الدرع والسهم". وبحسب المصدر فإن الاتصالات بدأت الليلة الماضية لمنع إطلاق الصواريخ.

وبحسب التقرير فإنه تم تبليغ حماس بأن إسرائيل غير معنية بالتصعيد لكن الفصائل الفلسطينية أصرت على أنها هي من بدأ بالهجوم وعليها أن تتحمل النتيجة.

وفي الجانب الإسرائيلي يعتبرون أن العملية حققت نتائجها منذ بدايتها حيث تمت تصفية كبار قادة التنظيم الذي يبادر بين الفينة والأخرى إلى إطلاق الصواريخ على إسرائيل وكان آخرها عقب إعلان وفاة الأسير الفلسطيني الناشط في الجهاد بالضفة الغربية خضر عدنان بعد صيام عن الطعام دام 86 يوما في السجن الإسرائيلي.

يذكر أن إسرائيل وجهت رسائل لحماس بألا تأخذ دورا في الرد على عملية "الدرع والسهم" وإلا جلبت على نفسها ردا موجعا يستهدف أول ما يستهدف قادتها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الأمني المصغر سيجتمع مساء اليوم لمناقشة تطورات العملية العسكرية على قطاع غزة.