خادم الحرمين الشريفين يوجه الدعوة للأسد لحضور القمة العربية المقبلة

جاءت الدعوة بعد إعادة اندماج سوريا في جامعة الدول العربية - التي تم تعليقها منها في عام 2011 على خلفية قمع السلطات السورية انتفاضة شعبية انزلقت إلى حرب أهلية

أعلنت دمشق يوم الأربعاء أن الرئيس بشار الأسد تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في مدينة جدّة في 19 أيار (مايو) الجاري".

ورحّب الأسد بالدعوة قائلا: " عقد هذه القمة المرتقبة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك".

جاءت الدعوة بعد إعادة اندماج سوريا في جامعة الدول العربية - التي تم تعليقها منها في عام 2011 على خلفية قمع السلطات السورية انتفاضة شعبية انزلقت إلى هوة حرب أهلية، وحروب بالوكالة. علما أن الدعوة تأتي بعد يوم من استئناف الرياض ودمشق رسميًا للبعثات الدبلوماسية.

وقام بتسليم الدعوة للأسد، سفير المملكة العربية السعودية في الأردن نايف السديري.

وكانت آخر مرة حضر فيها رئيس الدولة السورية القمة السنوية للجامعة عام 2010، التي عقدت في ليبيا، قبل أن ينبذها أقرانها.

وفي خطوة لم تلق إجماعا تاما من الدول العربية على رأسها قطر والكويت والمغرب اتخذت الجامعة العربية قرارا بعودة دمشق لشغل مقعدها في الجامعة التي شاركت في تأسيسها، بشروط معينة ووسط الحديث عن عودة بطيئة ومتدرجة.

العديد من الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر، عاودت بالفعل التواصل مع دمشق من خلال زيارات واجتماعات رفيعة المستوى. كما التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع نظرائه الإقليميين في إطار مبادرة أردنية للتفاوض على خارطة طريق - تتناول قضايا اللاجئين والمعتقلين المفقودين وتهريب المخدرات والميليشيات الإيرانية.

يذكر أن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط الفائت فتح نافذة دبلوماسية شقت من خلالها دول عربية كالإمارات ومصر والسعودية طريقها إلى الحوار مع البلد الذي تم نبذه طويلا في التفاتة إنسانية لصالح ضحايا الزلزال.