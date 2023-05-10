نتنياهو: الجيش الإسرائيلي وجه لحركة الجهاد الإسلامي في غزة 'أكبر ضربة في تاريخها'

أضافت مراسلتنا أنه أمام تجدد القصف في ساعات المساء المتأخرة بعد ساعتين اتسمتا بالهدوء فإن الآمال بالوصول إلى هدنة تتبدد.

قال رئيس الوزراء في مؤتمر أمام الصحافيين مساء الأربعاء، خلال إحاطة أمنية على خلفية العملية العسكرية "درع وسهم" التي أطلقتها الحكومة ضد قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي وجّه لحركة الجهاد الإسلامي في غزة أكبر ضربة في تاريخها. وأضاف نتنياهو "نقول للمحرضين ومرسليهم نراكم في كل مكان ونختار المكان والزمان للانقضاض عليكم". كما هنأ الطواقم العاملة في تفعيل القبة الحديدية التي "ساهمت بعدم إصابة أحد بأذى".

وقال نتنياهو "أيها المواطنون الإسرائيليون، ما زلنا في خضم معركة. وفي هذه اللحظة بالذات، قواتنا تهاجم قطاع غزة بشدة وتقتص ثمنا باهظا من المنظمات الإرهابية. أود أن أكرر: من يؤذنا، من يرسل إرهابيين ضدنا، سيدفع الثمن.

هذا المبدأ ، أن كل من يهاجمنا ويحاول مهاجمتنا سيدفع الثمن، تم تعزيزه بشكل كبير اليوم في عملية الدرع والسهم. إن تطوير القدرات التكنولوجية الجديدة، والتطوير الموازي للقدرات التشغيلية الجديدة، بالاقتران مع مبادرتنا، يخلق معادلة جديدة".

وتابع نتنياهو: "رداً على أفعالنا، أطلقت حركة الجهاد الإسلامي صواريخ على إسرائيل. سقط ربع الصواريخ، وربما ما يقرب من الثلث، على أراضيهم. تم اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ من قبل أنظمتنا الدفاعية. كما أود أن أشيد هنا بوزارة الدفاع والمؤسسة الأمنية لتطوير الأنظمة الجديدة التي تم تفعيلها بنجاح اليوم.

لحسن الحظ ، حتى الآن ، لم يصب أي مواطن إسرائيلي بجروح. أطلب من جميع المواطنين الإسرائيليين الاستمرار في اتباع توجيهات قيادة الجبهة الداخلية بجيش الدفاع الإسرائيلي. فهذا ينقذ الأرواح حقًا".

وتناوب على الميكروفون للتعقيب على مجريات الأحداث الأخيرة وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت. وأكد بدوره أن إسرائيل أوقعت ضربة صعبة على الجهاد الإسلامي وقيادته. وأشار إلى "أننا أنجزنا إنجازات مهمة بفضل عظمة جهاز الأمن الإسرائيلي" مفيدا بـ "أننا مستعدون للاستمرار في قطاع غزة ضد أي تطورات ممكن أن تنشأ. كما أكد "أننا حققنا إنجازات مهمة خلال هذه العملية واستهدفنا مواقع وأنفاقا للجهاد الإسلامي، فضلا عن قتل نحو 20 ضالعا بالنشاطات ضد إسرائيل".

وفي رد على تلك الرشقات الصاروخية، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية الأربعاء ليلا على مبنى في غزة ودعا السكان إلى إخلائه.

وبدورها حذرت حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل من استمرار قصف المنازل في قطاع غزة. وأضافت "نحذر العدو من أن سياسة قصف المنازل سترد بقصف مكثف لتل ابيب وعمق اسرائيل".

ونقلت الميادين عن مصدر في فصائل غزة قوله إن إسرائيل تضغط من أجل وقف إطلاق النار، لكن النقطة الشائكة الرئيسية هي مطالبة الجهاد الإسلامي بأن تلتزم إسرائيل بوقف الاغتيالات المستهدفة.

وتفيد مراسلتنا فاطمة خمايسي من سديروت احدى البلدات الجنوبية القريبة من القطاع والتي تعرضت لجولات متعاقبة من الرشقات الصاروخية حيث أفادت بسقوط الصواريخ في مناطق مفتوحة وسط محاولات واضحة للقبة الحديدية لاعتراض القسط الأكبر من الصواريخ التي تسبب بعضها باندلاع حرائق وإصابات مباشرة لبعض المنازل كما تم نقل مصاب لمستشفى سوروكا فضلا عن 16 إصابة في مدينة عسقلان بعد تعرضها لدفعة من الصواريخ أطلقت من غزة.

Eve Boccara/i24NEWS مواطنون إسرائيليون يهرولون إلى الملاجئ فور سماع صفارات الإنذار للإختباء من الصواريخ التي يطلقها الجهاد الإسلامي

وأضافت مراسلتنا أنه أمام تجدد القصف في ساعات المساء المتأخرة بعد ساعتين اتسمتا بالهدوء أن الآمال بالوصول إلى هدنة تتبدد. وتمت الإشارة إلى أن الحركة وصفت مشهد الرشقات الصاروخية الأخيرة بساعة البهاء وهو ما يقترن مع أقوال مراقبين حول سعي الجهاد إلى انتزاع صورة انتصار تدب الأمل في نفوس الغزيين الذين لمسوا قبضة الجيش الإسرائيلي الحديدية.

وسط هذا كله، كان الإعلام الإسرائيلي قد نقل خيبة أمل المواطنين المحتجزين في الملاجئ في الجنوب محرومين من متابعة أمورهم الحياتية اليومية طيلة ليل أمس الثلاثاء ونهار اليوم الأربعاء مع علمهم الأكيد أن الرشقات الصاروخية قادمة لا

محالة وهو ما أفرغ البلدات الجنوبية من عدد كبير من السكان في تقليد أخذ يرسخ في السنوات الأخيرة مع تواتر العمليات العسكرية ضد القطاع والفصائل الفلسطينية تحديدا كلما طرأ تصعيد في القدس أو الضفة الغربية.

مراسلنا وسام كبها الذي نقل صورة للوضع من مدينة أشدود الجنوبية فقد أوضح أن الجهاد يريد تكثيف ضرباته وفق بيان أفاد فيه إلى أن الهدف ليس فقط الوصول الى سديروت بل الى عسقلان وهي أكثر المدن تضررا من الرشقات الصاروخية واشدود وتل أبيب والأخيرة عرف مطارها تعطيلا في حركة الطيران، وفق تقارير.