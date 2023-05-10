English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • نتنياهو: الجيش الإسرائيلي وجه لحركة الجهاد الإسلامي في غزة 'أكبر ضربة في تاريخها'

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي وجه لحركة الجهاد الإسلامي في غزة 'أكبر ضربة في تاريخها'

i24news

دقيقة 3
مؤتمر صحفي عقده بنيامين نتنياهو في 10 مايو 2023
Ariel Harmoni, Israel's Defense Ministryمؤتمر صحفي عقده بنيامين نتنياهو في 10 مايو 2023

أضافت مراسلتنا أنه أمام تجدد القصف في ساعات المساء المتأخرة بعد ساعتين اتسمتا بالهدوء فإن الآمال بالوصول إلى هدنة تتبدد.

قال رئيس الوزراء في مؤتمر أمام الصحافيين مساء الأربعاء، خلال إحاطة أمنية على خلفية العملية العسكرية "درع وسهم" التي أطلقتها الحكومة ضد قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي وجّه لحركة الجهاد الإسلامي في غزة أكبر ضربة في تاريخها. وأضاف نتنياهو "نقول للمحرضين ومرسليهم نراكم في كل مكان ونختار المكان والزمان للانقضاض عليكم". كما هنأ الطواقم العاملة في تفعيل القبة الحديدية التي "ساهمت بعدم إصابة أحد بأذى".

Video poster

وقال نتنياهو "أيها المواطنون الإسرائيليون، ما زلنا في خضم معركة. وفي هذه اللحظة بالذات، قواتنا تهاجم قطاع غزة بشدة وتقتص ثمنا باهظا من المنظمات الإرهابية. أود أن أكرر: من يؤذنا، من يرسل إرهابيين ضدنا، سيدفع الثمن. 

هذا المبدأ ، أن كل من يهاجمنا ويحاول مهاجمتنا سيدفع الثمن، تم تعزيزه بشكل كبير اليوم في عملية الدرع والسهم. إن تطوير القدرات التكنولوجية الجديدة، والتطوير الموازي للقدرات التشغيلية الجديدة، بالاقتران مع مبادرتنا، يخلق معادلة جديدة".  

وتابع نتنياهو: "رداً على أفعالنا، أطلقت حركة الجهاد الإسلامي صواريخ على إسرائيل. سقط ربع الصواريخ، وربما ما يقرب من الثلث، على أراضيهم. تم اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ من قبل أنظمتنا الدفاعية. كما أود أن أشيد هنا بوزارة الدفاع والمؤسسة الأمنية لتطوير الأنظمة الجديدة التي تم تفعيلها بنجاح اليوم.

لحسن الحظ ، حتى الآن ، لم يصب أي مواطن إسرائيلي بجروح. أطلب من جميع المواطنين الإسرائيليين الاستمرار في اتباع توجيهات قيادة الجبهة الداخلية بجيش الدفاع الإسرائيلي. فهذا ينقذ الأرواح حقًا".

وتناوب على الميكروفون للتعقيب على مجريات الأحداث الأخيرة وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت. وأكد بدوره أن إسرائيل أوقعت ضربة صعبة على الجهاد الإسلامي وقيادته. وأشار إلى "أننا أنجزنا إنجازات مهمة بفضل عظمة جهاز الأمن الإسرائيلي" مفيدا بـ "أننا مستعدون للاستمرار في قطاع غزة ضد أي تطورات ممكن أن تنشأ. كما أكد "أننا حققنا إنجازات مهمة خلال هذه العملية واستهدفنا مواقع وأنفاقا للجهاد الإسلامي، فضلا عن قتل نحو 20 ضالعا بالنشاطات ضد إسرائيل".

Video poster

وفي رد على تلك الرشقات الصاروخية، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية الأربعاء ليلا على مبنى في غزة ودعا السكان إلى إخلائه. 

وبدورها حذرت حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل من استمرار قصف المنازل في قطاع غزة. وأضافت "نحذر العدو من أن سياسة قصف المنازل سترد بقصف مكثف لتل ابيب وعمق اسرائيل".

ونقلت الميادين عن مصدر في فصائل غزة قوله إن إسرائيل تضغط من أجل وقف إطلاق النار، لكن النقطة الشائكة الرئيسية هي مطالبة الجهاد الإسلامي بأن تلتزم إسرائيل بوقف الاغتيالات المستهدفة.

Video poster

وتفيد مراسلتنا فاطمة خمايسي من سديروت احدى البلدات الجنوبية القريبة من القطاع والتي تعرضت لجولات متعاقبة من الرشقات الصاروخية حيث أفادت بسقوط الصواريخ في مناطق مفتوحة وسط محاولات واضحة للقبة الحديدية لاعتراض القسط الأكبر من الصواريخ التي تسبب بعضها باندلاع حرائق وإصابات مباشرة لبعض المنازل كما تم نقل مصاب لمستشفى سوروكا فضلا عن 16 إصابة في مدينة عسقلان بعد تعرضها لدفعة من الصواريخ أطلقت من غزة. 

Eve Boccara/i24NEWS
Eve Boccara/i24NEWSمواطنون إسرائيليون يهرولون إلى الملاجئ فور سماع صفارات الإنذار للإختباء من الصواريخ التي يطلقها الجهاد الإسلامي

وأضافت مراسلتنا أنه أمام تجدد القصف في ساعات المساء المتأخرة بعد ساعتين اتسمتا بالهدوء أن الآمال بالوصول إلى هدنة تتبدد. وتمت الإشارة إلى أن الحركة وصفت مشهد الرشقات الصاروخية الأخيرة بساعة البهاء وهو ما يقترن مع أقوال مراقبين حول سعي الجهاد إلى انتزاع صورة انتصار تدب الأمل في نفوس الغزيين الذين لمسوا قبضة الجيش الإسرائيلي الحديدية. 

Video poster

وسط هذا كله، كان الإعلام الإسرائيلي قد نقل خيبة أمل المواطنين المحتجزين في الملاجئ في الجنوب محرومين من متابعة أمورهم الحياتية اليومية طيلة ليل أمس الثلاثاء ونهار اليوم الأربعاء مع علمهم الأكيد أن الرشقات الصاروخية قادمة لا 

محالة وهو ما أفرغ البلدات الجنوبية من عدد كبير من السكان في تقليد أخذ يرسخ في السنوات الأخيرة مع تواتر العمليات العسكرية ضد القطاع والفصائل الفلسطينية تحديدا كلما طرأ تصعيد في القدس أو الضفة الغربية. 

Video poster

مراسلنا وسام كبها الذي نقل صورة للوضع من مدينة أشدود الجنوبية فقد أوضح أن الجهاد يريد تكثيف ضرباته وفق بيان أفاد فيه إلى أن الهدف ليس فقط الوصول الى سديروت بل الى عسقلان وهي أكثر المدن تضررا من الرشقات الصاروخية واشدود وتل أبيب والأخيرة عرف مطارها تعطيلا في حركة الطيران، وفق تقارير.

Video poster
تلقت هذه المقالة 0 تعليق