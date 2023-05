مقتل قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي في قطاع غزة علي حسن غالي

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر الخميس إن الضربات الجوية التي وقعت خلال الليل قتلت علي غالي، قائد القوة الصاروخية في حركة الجهاد الإسلامي. كجزء من مهمة مشتركة مع استخبارات جهاز الأمن العام (الشاباك)، قُتل عضوان آخران من المجموعة مع غالي في مخبئه. وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قصف مبنى سكنيا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن غالي كان شخصية مركزية في التنظيم، ومسئولاً عن استهداف وإطلاق الصواريخ. لقد كان من قدامى المحاربين في عدة جولات من القتال مع إسرائيل، بما في ذلك عملية حارس الأسوار عام 2021 وعملية مطلع الفجر عام 2022.