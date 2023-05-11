مقتل قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي في قطاع غزة علي حسن غالي

غالي شارك بشكل كبير في إطلاق وابل من الصواريخ ضد إسرائيل، وتم استهدافه فجر اليوم في غارة جوية على مبنى سكني في خان يونس قضى فيها اثنان آخران من أعضاء الجهاد.

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر الخميس إن الضربات الجوية التي وقعت خلال الليل قتلت علي غالي، قائد القوة الصاروخية في حركة الجهاد الإسلامي. كجزء من مهمة مشتركة مع استخبارات جهاز الأمن العام (الشاباك)، قُتل عضوان آخران من المجموعة مع غالي في مخبئه. وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قصف مبنى سكنيا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

IDF Spokesperson قائد الأركان العامة هارتسي هليفي والى جانبه رئيس المخابرات رونين بار يشرفان على عملية اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي 11 أيار 2023.

وقال الجيش الإسرائيلي إن غالي كان شخصية مركزية في التنظيم، ومسئولاً عن استهداف وإطلاق الصواريخ. لقد كان من قدامى المحاربين في عدة جولات من القتال مع إسرائيل، بما في ذلك عملية حارس الأسوار عام 2021 وعملية مطلع الفجر عام 2022.

https://twitter.com/i/web/status/1656454769462919170 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

يأتي ذلك بعد القتل المستهدف لثلاثة من قادة الجهاد الإسلامي فجر أمس الأول الثلاثاء، وهو ما أدى إلى اندلاع الجولة القتالية الحالية بين إسرائيل والجهاد في غزة فيما أطلقت عليه إسرائيل عملية "الدرع والسهم".

أطلق الجهاد الإسلامي ما يقرب من 500 صاروخ على إسرائيل، فشل العديد منها في العبور إلى الأراضي الإسرائيلية، بينما اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي البعض الآخر.

بموته صباح اليوم الخميس، ينضم غالي عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي إلى القادة الثلاثة الكبار الذين اغتيلوا في افتتاحية هذه العملية وهم جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، وخليل صلاح البهتيني، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وطارق إبراهيم عزالدين، أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.

استأجر الجيش الإسرائيلي حافلات لإجلاء آلاف السكان الذين يعيشون في الجوار المباشر لحدود غزة.

تجمهر الإسرائيليون في الملاجئ مع انطلاق صفارات الإنذار الأربعاء، بما في ذلك في تل أبيب. أصدر الجيش الإسرائيلي تعليماته لسكان البلدات الجنوبية، حيث لا يتوفر للمدنيين سوى ثوانٍ للعثور على مأوى مع انطلاق صفارات الإنذار، واتخاذ الاحتياطات والبقاء بالقرب من الملاجئ.

بينما صرحت إسرائيل بأنها تحمّل حماس المسؤولية عن أي هجوم ينطلق من القطاع الفلسطيني، امتنعت القوات الإسرائيلية عن توجيه ضربات شديدة للحركة.