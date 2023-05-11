روسيا تؤكد على قدرة "خارطة الطريق" في إصلاح العلاقات السورية التركية

"المقداد وجاويش أوغلو اتفقا على تكليف نائبيهما بوضع "خارطة طريق" لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق، "بالتنسيق مع وزراء الدفاع والأجهزة الأمنية في الدول الأربع".

قالت روسيا يوم الأربعاء إن خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا ستتم صياغتها بعد اجتماع لوزراء خارجيتهما في موسكو.

وفي وقت سابق، عقد وزيرا خارجية أنقرة ودمشق أول اجتماع رسمي لهما منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011. وشارك في المحادثات في العاصمة الروسية كبار الدبلوماسيين من روسيا وإيران أيضًا.

وقالت موسكو إن المقداد وجاويش أوغلو اتفقا على تكليف نائبيهما بوضع "خارطة طريق" لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق، "بالتنسيق مع وزراء الدفاع والأجهزة الأمنية في الدول الأربع".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن "الأجواء الإيجابية والبناءة حول تبادل وجهات النظر طغت على اللقاء الثنائي واتفقا على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى".

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه يمكن بعد ذلك طرح المقترحات على قادة إيران وروسيا وسوريا وتركيا: "مهمتنا هي تحديد الخطوط العامة لمزيد من التقدم".

في نيسان/أبريل، استضافت موسكو أيضًا محادثات رباعية شارك فيها وزيرا دفاع البلدين.

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران ترحب ببدء المحادثات، وأن الجمهورية الإسلامية تعتقد أن سوريا وتركيا "بإمكانهما ترك الماضي خلفهما، والتطلع إلى المستقبل لحل قضاياهما الثنائية من خلال الحوار وتعميق التعاون على أساس حسن الجوار."

وأشار إلى "عملية الانتقال في النظام العالمي" و "تراجع القوة الأمريكية".

دعمت تركيا جهود المعارضة المبكرة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وحافظت على وجود عسكري في المناطق الشمالية من الدولة التي مزقتها الحرب، الأمر الذي أثار غضب دمشق. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصالح مع خصومه السابقين في جميع أنحاء المنطقة ويسعى الآن لقمة رئاسية مع الأسد.