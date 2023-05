خفر السواحل الأمريكي يصادر 80 مليون دولار من الهيروين في خليج عمان

ضبطت قوات خفر السواحل الأمريكية نحو 80 مليون دولار من الهيروين في خليج عمان يوم الأربعاء، بحسب بيان صادر عن قيادة القوات المركزية للبحرية الأمريكية.

عثرت القوات المتواجدة على متن سفينة خفر السواحل الأمريكية جلن هاريس على أقل من 4330 رطلاً من الهيروين على متن قارب صيد غادر من شاه باهار، في إيران.

وأشار البيان إلى أن خفر السواحل نفسه ضبط حوالي 30 مليون دولار من الميثامفيتامين والهيروين يوم الاثنين من قارب صيد غادر من نفس الميناء. وبلغت هذه الكمية 1،280 رطلاً من الميثامفيتامين و77 رطلاً من الهيروين.

وقال قائد السفينة الضابط نيك جابس "أنا فخور جدًا بطاقمي وكل ما تمكنا من تحقيقه كفريق هذا الأسبوع. نحن هنا للعمل مع شركاء إقليميين وتعطيل أي نشاط بحري مزعزع للاستقرار في البحر. سنواصل السعي وراءه ".