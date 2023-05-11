الجيش الإسرائيلي يعلن قراره هدم منزل منفّذ عملية حوّارة

أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه الخميس، هدم منزل منفذ عملية حوارة التي أودت بحياة شقيقين من سكان مستوطنة مجاورة للقرية شقا طريقهما في السيارة عبر الشارع الرئيسي

أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه الخميس، هدم منزل منفذ عملية حوارة التي أودت بحياة شقيقين من سكان مستوطنة مجاورة للقرية شقا طريقهما في السيارة عبر الشارع الرئيسي الذي يقطع حوارة.

وورد أمس، إشعار بنيّة مصادرة وهدم المنزل الذي كان يسكن فيه منفذ العملية عبد الفتاح خروشة. في 26 شباط من العام الجاري نفذ خروشة عملية إطلاق نار في بلدة حوارة وأودى بحياة الشقيقين هيلل ويجل يانيف.

يشار إلى أن حوارة عرفت آثارا دامية ترتبت على تلك العملية حيث نزل مئات المستوطنين الغاضبين إلى شوارع البلدة العربية وتنادوا إلى حرق المنازل والمحلات والسيارات في مشهد أعلن بعده الجيش الإسرائيلي فشله في تقدير الأحداث ومنعها.

وارتبط اسم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الحادثة حيث قال "يجب محو حوارة"، وهو ما دعا واشنطن إلى الإعلان عن تقززها من تلك الأقوال.