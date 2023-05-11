وفد أممي يواصل جولاته في إسرائيل في ظل الهجمات الصاروخية

يتهم المسؤولون الإسرائيليون الأمم المتحدة بانتظام بالتحيز ضد دولة إسرائيل، وتجاهل الوضع الأمني المعقد الذي تتعرض له.

بينما يتواصل وابل الصواريخ في السقوط على إسرائيل، منذ أمس الأربعاء، يواصل وفد من سفراء الأمم المتحدة زيارته المخطط لها إلى البلاد. وصلت المجموعة يوم الثلاثاء، بقيادة ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، في زيارة تهدف إلى إظهار "الوجه الحقيقي لإسرائيل".

يتهم المسؤولون الإسرائيليون الأمم المتحدة بانتظام بالتحيز ضد دولة إسرائيل، وتجاهل الوضع الأمني المعقد الذي تتعرض له. من الواضح أن الرشقات الصاروخية التي سقطت يوم الأربعاء لم تكن مخططة في برنامج الزيارة، لكنها تمكنت من إعطاء فكرة عن التحديات التي تواجهها البلاد.

"من المهم بشكل خاص أن يرى سفراء الدول في الأمم المتحدة التي تحمل رؤية مشوهة التهديدات التي يواجهها مواطنو إسرائيل. قال جلعاد إردان إن السفراء سيتفهمون أكثر جرائم أعدائنا والتحديات الأمنية التي نواجهها.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع الرئيس يتسحاك هرتسوغ وكذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين العسكريين. ومن المقرر أيضا القيام بزيارات إلى قواعد الجيش الإسرائيلي، وحضور عرض لمنظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ، وزيارة نفق أقامه حزب الله على الحدود الشمالية.

كما سيتم تنظيم جولات بعيدا عن الطابع الأمني إلى مواقع الحج، ومشاريع السلام، ومواقع ذي صلة بالتكنولوجيا والابتكار.