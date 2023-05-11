نشرت وزارة الدفاع الأمريكية، الليلة الماضية، بيانًا جاء فيه أن وزير الدفاع لويد أوستن حث وزير الدفاع جالانت على كبح التصعيد والعودة إلى الهدوء

تحدث مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان هاتفيا الليلة مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي وناقش معه الجهود الإقليمية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. وقال البيت الأبيض إن "سوليفان شدد على ضرورة تخفيف التوترات ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح"، وفق النشر في واللا.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية، الليلة الماضية، بيانًا جاء فيه أن وزير الدفاع لويد أوستن حث وزير الدفاع جالانت على كبح التصعيد والعودة إلى الهدوء.

تحدث جالانت أمس مع أوستن وأخبره أن "إسرائيل مصممة على الدفاع عن نفسها ومنع الإضرار بمواطنيها بأي ثمن". وشدد وزير الدفاع لأوستن على الحاجة الأساسية للقضاء على قيادة الجهاد في قطاع غزة، المسؤولة عن إطلاق الصواريخ على دولة إسرائيل، وتوجيه الهجمات من أراضي الضفة الغربية ضد المواطنين الإسرائيليين.

وفي السياق أفاد سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان أن الولايات المتحدة منعت بالتنسيق مع بريطانيا مجلس الأمن من إصدار بيان يدين العملية الإسرائيلية في غزة التي أطلق عليها الاسم "درع وسهم".

وأضاف إردان في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "نجحنا في منع إدانة إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة التي عملنا بالتعاون معها".

وجاء تصريح أردان بعد أن عقد مجلس الأمن المكون من 15 عضوا اجتماعا مغلقا بشأن غزة بناء على طلب الإمارات وفرنسا والصين. وبحسبهم، اقترح المندوب الصيني، خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الليلة الماضية، نشر بيان صحفي نيابة عن الدول الأعضاء في المجلس.

وأيدت فرنسا وروسيا وسويسرا ومالطا والبرازيل واليابان الاقتراح. كما دعمت الإمارات العربية المتحدة البيان الصحفي ولكنها قدمت للإعلام نسخة مختلفة. وعارض ممثلو الولايات المتحدة في النقاش الخطوة الصينية وزعموا أنها قد تضر بالجهود الدبلوماسية التي تقودها مصر في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.