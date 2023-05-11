الوزير غالانت يدعو الى "اليقظة العالية تحسبا لاحتمال توسيع دائرة القتال"

أصدرت تعليماتي لجميع القوات الأمنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير لسلسلة من العمليات الإضافية، والحفاظ على الجهوزية، تحسبا لاحتمال اتساع دائرة القتال".

عقد وزير الأمن يوآف غالانت الخميس جلسة إحاطة مع رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونان بار.

وقال غالانت في ختام الجلسة: "أعربت عن تقديري للجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك على الاستهداف الدقيق الليلة لقائد القوة الصاروخية في الجهاد الإسلامي علي حسن غالي". وتابع "وأصدرت تعليماتي لجميع القوات الأمنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير لسلسلة من العمليات الإضافية، والحفاظ على الجهوزية، ويقظة عالية تحسبا لاحتمال اتساع دائرة القتال".