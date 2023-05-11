وزير الخارجية الايراني: السعودية قدمت سفيرها الجديد في طهران

وفي تطور آخر يزور وزير الاقتصاد الايراني خالد خاندوزي اليوم جدة، في أول زيارة لوزير ايراني

على خلفية استئناف العلاقات الديبلوماسية بين ايران والسعودية، استعرض وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان أن وزارة الخارجية السعودية قدمت امس السفير الجديد للمملكة في طهران.

وبحسب عبد اللهيان ، ايران ستقدم قريبا السفير الجديد في السعودية، الوزير الايراني ابلغ ايضا ان فتح السفارات والقنصليات في البلدين سيستكمل خلال الأيام القادمة.

واعلن في وقت سابق من هذا العام أنه بعد سبع سنوات من قطع العلاقات بين البلدين، ايران والسعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، والتي قطعت عام 2016 على خلفية الحرب في اليمن.

الاتقاق الموقع بين البلدين بوساطة الصين لا يتحدث عن الصعيد السياسي، وانما حول العلاقات الاقتصادية والأمنية. كما تم الحديث عنه قبل عدة أشهر، كان وزير المالية السعودية قال بحسب صحف عربية أن يرى بايجابية امكانية أن تستثمر السعودية اقتصاديا في ايران.

وعلى صعيد متصل وصل وزير الاقتصاد الايراني إحسان خاندوزي، اليوم، إلى جدة، في أول زيارة لوزير إيراني إلى السعودية منذ نحو 8 سنوات، وذلك للمشاركة في مؤتمر دولي لبنك التنمية الاقتصادي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة.