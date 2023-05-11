تركيا: منافس لأردوغان يعلن انسحابه من السباق قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسية والمعارضة تغازل أوروبا

قال المستشار الخاص لخصم اردوغان في الانتخابات الرئاسية إن "غالبية مشاكلنا مع الاتحاد الاوروبي ناجمة عن نقص الديموقراطية في تركيا".

أعلن محرم إنجه أحد المنافسين الأربعة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الانتخابات الرئاسية في 14 أيار/مايو، الخميس انسحابه من السباق.

وقال إنجه الذي نال ما بين 2 و4% من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي الأخيرة، خلال مؤتمر صحافي "أسحب ترشيحي" للانتخابات.

سواء ترك انسحابه بصمة على المشهد الانتخابي أم لم يفعل، يبقى كيليتشيدار أوغلو المنافس الأبرز على الساحة الانتخابية. ويعزف الأخير على وتر الديمقراطية لكسب المصوتين الشباب والكتلة الأوروبية في آن.

تركيا، القوة الإقليمية التي تعدّ 85 مليون نسمة والعضو في حلف شمال الأطلسي الذي يتولى حماية ضفته الشرقية، الواقعة استراتيجيا بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، ابتعدت تدريجيا عن روابطها بالغرب في ظل رئاسة رجب طيب اردوغان.

وقال أحمد اونال تشفيكوز المستشار الخاص لخصم اردوغان في الانتخابات الرئاسية في 14 أيار/مايو لوكالة فرانس برس إن "غالبية مشاكلنا مع الاتحاد الاوروبي ناجمة عن نقص الديموقراطية في تركيا".

وقد أعلن مرشح المعارضة استئناف عملية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي كأولوية حزبه "حزب الشعب الجمهوري" (اجتماعي-ديموقراطي أسسه مصطفى كمال اتاتورك).

ويرغب المسؤول في الحفاظ على الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي عام 2016 والذي ينص على ان تبقي تركيا المهاجرين، معظمهم من السوريين، على أراضيها مقابل ستة مليارات يورو لكن يجب "تنشيط هذا الاتفاق وحتى إعادة النظر به لتعزيز فعاليته" بحسب تشفيكوز.