تم إطلاق 547 قذيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، اعترض الجيش 166 منها بواسطة نظام الدفاع المضاد للطائرات.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، اليوم الخميس، عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في قصف جوي إسرائيلي على مبنى في بلدة بني سهيلة قرب خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن "القتيل هو أحمد أبو دقة ، العضو البارز في حركة الجهاد الإسلامي" والذي يعتقد أنه زعيم شبكة إطلاق الصواريخ التابعة للحركة.

في وقت سابق من اليوم الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ ضربات جوية ضد أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، حيث يتواصل تبادل إطلاق النار بين الفصائل المسلحة في قطاع غزة وإسرائيل، وكذلك إطلاق الصواريخ على إسرائيل، في اليوم الثالث من التصعيد الجديد.

وكان التصعيد، وهو الأكبر بين غزة وإسرائيل منذ أغسطس 2022 ، قد انطلق، الثلاثاء المنصرم، بضربات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية استهدفت حركة الجهاد الإسلامي ردا على إطلاق صواريخ من غزة في اتجاه الجنوب الإسرائيلي، وقد تم إطلاق 547 قذيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، اعترض الجيش 166 منها بواسطة نظام الدفاع المضاد للطائرات.