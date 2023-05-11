غالانت: لقد أثبتنا مرة أخرى أن المسؤول عن أي إطلاق نار على الأراضي الإسرائيلية سيدفع الثمن

بعد القضاء على زعيم تنظيم الجهاد الإسلامي: إسرائيل اغتالت نائبه في خان يونس

أشار وزير الأمن يوآف غالانت إلى اغتيال القيادي في سرايا القدس أحمد أبو دقة بغارة استهدفت منزلا في خان يونس، وكتب على حسابه على تويتر "لقد أثبتنا مرة أخرى أن من يتحمل مسؤولية إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية سيدفع الثمن الباهظ".

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه في قطاع غزة، وقتل بغارة جوية أحمد أبو دقة نائب علي غالي الذي قتل الليلة، وهو خامس عضو بارز في التنظيم يقتل في عملية "درع وسهم".

بعد تحذير غالانت، اتسعت دائرة إطلاق النار على إسرائيل. وفي وقت سابق، هدد الجهاد بالانتقام من الاغتيالات، وترّد إسرائيل أن الجهاد "يبحث بيأس عن الإنجازات".

ونشر الجيش الإسرائيلي وثائق من الضربة الجوية التي تم فيها تصفية نائب رئيس المنظومة الصاروخية التابعة للجهاد الإسلامي، أحمد أبو دقة، شرقي خان يونس، وهو خامس عضو بارز في التنظيم يتم تصفيته في عملية "درع وسهم"، على خلفية محادثات وقف اطلاق النار الجارية - واستمرار اطلاق الصواريخ على اسرائيل.

ويقدر مسؤولون في إسرائيل أن من يعرقل وقف إطلاق النار في مواجهة الجهاد الإسلامي هو إيران، التي تضغط على كبار مسؤولي الجهاد الإسلامي الذين يقيمون خارج قطاع غزة والموجودون الآن في لبنان لمعارضة وقف إطلاق النار في أي وقت.