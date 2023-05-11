اعتقال 25 عنصرًا من الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية في إطار عملية "درع وسهم"

مقتل عنصرين من قادة حركة الجهاد في قصف للجيش الإسرائيلي على مواقع للحركة في غزة

كجزء من الحملة الشاملة ضد منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ، في الأيام الأخيرة في عملية مشتركة بين الشاباك والجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود ، تم اعتقال 25 ناشط مرتبطين بالتنظيم في جميع أنحاء الضفة.

وكان بعض الجهاديين الذين تم اعتقالهم من مجندي طارق عز الدين، الجهادي الكبير الذي تم إحباطه في بداية العملية، والذي كان أحد أكبر منفذي العمليات في الضفة الغربية وهو من وجّه عشرات الخلايا من غزة لتنفيذ اعتداءات، وتم نقل المعتقلين الى تحقيق الشاباك.

وقات اسرائيل إن "أبرز" المعنقلين هم أحمد أبو نصر (60 عاما) وعلاء أبو عادي (30 عاما) وساجي عطية (35 عاما) من بلدة كفر نعمة غرب مدينة؛ وهادي نزال (21 عاما) من سكان قباطية، أحمد بريوش (38 عاما9 من دورا الخليل.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في قصف جوي إسرائيلي على مبنى في بلدة بني سهيلة قرب خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن "القتيل هو أحمد أبو دقة ، العضو البارز في حركة الجهاد الإسلامي" والذي يعتقد أنه زعيم شبكة إطلاق الصواريخ التابعة للحركة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو: نحن في خضم الحملة، هجوميا ودفاعيا، وكل من يحاول أن يؤذينا، دمه برأسه.