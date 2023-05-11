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مقتل إسرائيلية وإصابة 8 أشخاص جراء سقوط صاروخ في مدينة رحوفوت

i24news

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الشرطة وقوات الإنقاذ في المكان الذي أصاب فيه صاروخ أطلق من غزة منزلًا في رحوفوت في 11 أيار 2023
Photo by Liron Moldovan/Flash90الشرطة وقوات الإنقاذ في المكان الذي أصاب فيه صاروخ أطلق من غزة منزلًا في رحوفوت في 11 أيار 2023

مقتل إسرائيلية وإصابة سبعة أشخاص جراء سقوط صاروخ في مدينة رحوفوت

وفي وقت لاحق، قُتل رجل بعد أن أصيب بصاروخ بساحة مبنى من أربعة طوابق في مدينة رحوفوت،وكانت مصادر طبية إسرائيلية قالت إن 5 إصابات بينها واحدة حرجة إثر سقوط صاروخ على مبنى في رحوفوت جنوب تل أبيب.

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 وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يجري فحص إمكانية قيام الجهاد الإسلامي بإطلاق تشكيلة جديدة من الصواريخ. في وقت سابق، استمرت عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه البلدات المحيطة بغزة ومنطقة سديروت. في وقت سابق، استمرت عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه البلدات المحيطة بغزة ومنطقة سديروت.

كجزء من الحملة الشاملة ضد منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ، في الأيام الأخيرة في عملية مشتركة بين الشاباك والجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود ، تم اعتقال 25 ناشط مرتبطين بالتنظيم في جميع أنحاء الضفة.

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جاء هذا بعد أن أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في قصف جوي إسرائيلي على مبنى في بلدة بني سهيلة قرب خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن "القتيل هو أحمد أبو دقة، العضو البارز في حركة الجهاد الإسلامي" والذي يعتقد أنه زعيم شبكة إطلاق الصواريخ التابعة للحركة.

قال اثنان من كبار المسؤولين الإسرائيليين أن محادثات وقف إطلاق النار مستمرة، ولكن في هذه المرحلة لا يوجد نتيجة في هذا الشأن.

 وأكد مسؤول كبير آخر أن هذه مطالب الجهاد الإسلامي لم توافق اسرائيل عليها. 

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