الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية: "لن نتراجع ولن تزيدنا الاغتيالات إلا قوة"

قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية: العمليات قد تستمر عدة أيام

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم، أنها لن تتراجع ولن تزيدها الاغتيالات إلا قوة، لافتة إلى أن "يد المقاومة الثقيلة قادرة على إيلام إسرائيل".

وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية خلال بيان مقتضب لها "نقول للعدو الجبان إنه بتوجهه لسياسة قصف المنازل الآمنة يخطئ التقدير".

كما ونعت الغرفة في اليوم الثالث من عملية "الدرع والسهم" "القتلى من أبناء الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم القائدين في سرايا القدس علي غالي وأحمد أبو دقة".

أعلن الجيش الإسرائيلي عن عمليّة مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) "استهدفت احمد ابو دقة الذي كان له دور كبير في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل".

وبحسب بيان الجيش فإن أبو دقة "لعب دورًا مركزيًا بعمليات اطلاق الرشقات الصاروخية نحو إسرائيل" وهو "نائب قائد القوة الصاروخية لمنظمة الجهاد الإسلامي علي غالي في قطاع غزة والذي استهدف في وقت سابق فجر اليوم".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق استهداف غالي، واصفا إياه بالمسؤول عن إدارة الوحدة الصاروخية في حركة الجهاد الإسلامي.

وأطلقت رشقة جديدة من الصواريخ على جنوب إسرائيل بعد هذه الغارة، ووقع البعض منها في مدينة رحوفوت جنوب تل ابيب، أدت الى مقتل رجل بعد أن أصيب بصاروخ بساحة مبنى من أربعة طوابق، وقالت مصادر طبية إسرائيلية قالت إن 8 إصابات بينها واحدة حرجة إثرسقوط صاروخ على مبنى في رحوفوت جنوب تل أبيب.

كجزء من الحملة الشاملة ضد منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ، في الأيام الأخيرة في عملية مشتركة بين الشاباك والجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود ، تم اعتقال 25 ناشط مرتبطين بالتنظيم في جميع أنحاء الضفة.

وقال اثنان من كبار المسؤولين الإسرائيليين أن محادثات وقف إطلاق النار مستمرة، ولكن في هذه المرحلة لا يوجد نتيجة في هذا الشأن.