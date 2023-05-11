إسرائيل / قائد بطارية القبة الحديدية: "جاهزون لكل السيناريوهات ونعمل ليل نهار"

قال قائد نظام بطارية" القبة الحديدية " الإسرائيلي المضاد للصواريخ ، مساء الخميس. مقابلة مع i24NEWS "نحن جاهزون لجميع السيناريوهات من وجهة نظر تكنولوجية وأنظمة. نحن نتحسن بمرور الوقت ونفعل ما هو ضروري للدفاع والرد على أي هجوم".

قضت إسرائيل على قيادي عسكري وهو أحمد أبو دقة في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية فجر اليوم الخميس في غارة جديدة على قطاع غزة ، حيث أسفرت عملياتها عن مقتل 25 شخصًا منذ يوم الثلاثاء ، وفقًا للسلطات الفلسطينية".

وبحسب البيان فإن أبو دقة "لعب دورًا مركزيًا بعمليات اطلاق الرشقات الصاروخية نحو إسرائيل" وهو "نائب قائد القوة الصاروخية لمنظمة الجهاد الإسلامي علي غالي في قطاع غزة والذي استهدف في وقت سابق فجر اليوم".

منذ بدء عملية "درع وسهم" ، تم إطلاق 803 صواريخ باتجاه إسرائيل ، عبر 620 منها داخل الأراضي الإسرائيلية. كما تم تحديد 152 عملية إطلاق فاشلة (سقطت واحدة من كل خمس عمليات إطلاق في قطاع غزة).

اعترض نظام القبة الحديدية 179 صاروخًا من بين جميع عمليات الإطلاق. وردا على عمليات الإطلاق، هاجم الجيش الإسرائيلي حتى الآن 191 هدفا للجهاد الإسلامي في جميع أنحاء قطاع غزة وأحبط كبار المسؤولين في المنظمة.

وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ليل الأربعاء من أن "كل من يؤذينا، من يرسل إلينا إرهابيين، سيدفع الثمن".

وبدت الشوارع خالية في قطاع غزة إلا من عدد قليل من الناس. وتفرّق عناصر الشرطة خارج مراكزهم، ووقفوا بعيدا عن الحواجز الرئيسية بعشرات الامتار.