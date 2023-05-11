الدول العربية تطالب سوريا بالتحرك للحد من تجارة المخدرات من أجل توثيق العلاقات

لطالما كان الكبتاغون جزءًا هامًا لاقتصاد الحرب في سوريا، وتقدر قيمته بمليارات الدولارات سنويًا

الدول العربية تطالب من الرئيس السوري بشار الأيد بأن يسيطر على تجارة المخدرات المزدهرة في سوريا مقابل علاقات أوثق - وهو أمر لم نرى بعد إذا كانت دمشق مستعدة للرد على هذه الدعوة. أم لا.

بينما طوّت الدول العربية الصفحة على سنوات من العزلة للأسد من خلال السماح لسوريا بالعودة إلى جامعة الدول العربية، يسعى القادة الإقليميون إلى الحصول على ثمن لإعادة المشاركة. وأبرزها وقف إنتاج وتهريب الكبتاغون الأمفيتاميني، الذي تقول دول غربية وعربية إنه يتم تصديره إلى أنحاء المنطقة من سوريا.

وقالت مصادر مطلعة على اجتماعهما لرويترز إن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أبلغ نظراءه العرب الأسبوع الماضي أن التقدم في كبح جماح الكبتاغون يعتمد على تخفيف العقوبات الغربية. كما ربط عودة اللاجئين بأموال إعادة بناء سوريا، التي فر منها أكثر من خمسة ملايين شخص من الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف من الناس.

ووصف أحد المصادر الاجتماع في الأردن بأنه "متوتر للغاية" ، قائلا إن الوزراء العرب منزعجون من لهجة المقداد.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الإثنين، مقتل مهرّب مخدرات بارز ( مرعي الرمثان)مع زوجته وأطفالهما الستة جراء غارة جوية استهدفت منزله في قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي عند الحدود مع الأردن، مؤكدا على أن الرمثان من "أبرز تجّار المخدرات بينها الكبتاغون في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن".

لطالما كان الكبتاغون جزءًا مربحًا من اقتصاد الحرب في سوريا، وتقدر قيمته بمليارات الدولارات سنويًا. لقد ازدهرت في تجارة المخدرات منذ أن دمرت الحرب البنية التحتية والمدن والمصانع في البلاد.