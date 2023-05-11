كبر جيل بأكمله وهو يستمع لشيرين تغطي معاناة الشعب الفلسطيني مع هذا الاحتلال، وعملت شيرين في جميع مناطق فلسطين، في بيوتها وقراها وكل مدنها وهي تغطي معاناتنا"

وضعت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، حجر الأساس لمتحف تكريمي يحمل اسم الصحافية شيرين أبو عاقلة في الذكرى السنوية الأولى لمقتلها خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية.

وتجمع العديد من الفلسطينيين في موقع وفاتها حيث علّقت صورها وأكاليل من الورود قرب لوحة كتب فيها "هنا انتصرت الكلمة على الرصاص، هنا اغتال الاحتلال نفسه بجسد شيرين أبو عاقلة".

وقال شقيق أبو عاقلة أنطون خلال احتفال وضع حجر الأساس، إن المتحف في مدينة رام الله "سوف يكون استمرارية لأجيال قادمة لتوصيل صورة الحق وصورة المعاناة على أعوام قادمة".وتابع "كبر جيل بأكمله وهو يستمع لشيرين تغطي معاناة الشعب الفلسطيني مع هذا الاحتلال، وعملت شيرين في جميع مناطق فلسطين، في بيوتها وقراها وكل مدنها وهي تغطي معاناتنا".

ومولّت بناء "متحف شيرين أبو عاقلة للإعلام" إدارة القناة على قطعة أرض قدّمتها بلدية رام الله، وسيُنقل إليه متى اكتمل مكتب الراحلة كما كان في مكاتب "الجزيرة" في الأراضي الفلسطينية.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "اليوم أزحنا الستار عن هذا المشروع ليكون متحف شيرين أبو عاقلة للإعلام"، مضيفا إن الراحلة "دخلت كل بيت فلسطيني وكل بيت عربي، ويمكن كل بيت بالعالم".

وقال ثائر داوود الذي أتى من مدينة قلقيلية إن أبو عاقلة "أصبحت رمزا من رموز النضال الفلسطيني، وتضحيتها لا تقل عن تضحية أي مناضل فلسطيني". وأضاف "الكل يشهد لما ضحته من أجل فلسطين".

وكانت شيرين ابو عاقلة (51 عاما) الصحافية في قناة الجزيرة القطرية، قد قتلت في 11 أيار/مايو 2022 جراء إصابتها بالرصاص خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال في أيلول/سبتمبر بوجود "احتمال كبير" بأن يكون أحد جنوده أطلق النار على أبو عاقلة بعدما ظنّ خطأ أنها أحد المسلحين، لكن غسرائيل أعلنت أنها لن تتعاون مع أي تحقيق أجنبي.

ومن جهته كان وزير الأمن الإسرائيلي السابق بيني غانتس، قد وصف القرار الأمريكي بفتح تحقيق بمقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة بأنه "خطأ فاذح" وقال غانتس في بيان إن "قرار وزارة العدل الأمريكية التحقيق بموت شيرين أبو عاقلة المؤسف ’خطأ فاذح’ـ، الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا مستقلا ومهنيا والذي عرض على الأمريكيين وتم إطلاعهم على التفاصيل".