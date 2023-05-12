الجيش الإسرائيلي يواصل قفص قطاع غزة

دخلت عملية "الدرع والسهم" الذي شنها الجيش الإسرائيلي والشاباك على أهداف تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة يومها الرابع، وحتى الليلة (بين الخميس والجمعة) - كما كان الحال في الليالي السابقة - لم يتم إطلاق صواريخ على إسرائيل.

بالأمس، أطلقت رشقات نارية ثقيلة باتجاه إسرائيل، حيث وقعت أحدها في مدينة رحوفوت جنوب تل ابيب، قتلت على اثرها امرأة وأصيب ثمانية اشخاص.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي داني هاجري هذا الصباح أن التحقيق الأولي يظهر أن الصاروخ الذي أصاب مبنى في ريحوفوت وقتل امرأة لم تعترضه القبة الحديدية بسبب عطل فني.

تواصل التصعيد بين قطاع غزة وإسرائيل الخميس لليوم الرابع على التوالي، وهو الأعنف منذ أشهر تسبب بمقتل 30 فلسطينيا في القطاع وشخص في إسرائيل.

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بقصف مواقع في حي التنور شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بـ3 صواريخ.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، منتصف ليلة الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي على القطاع إلى 30 قتيلا، مع دخوله اليوم الرابع

وتتواصل الجهود سعيا الى وضع حد للتصعيد الأعنف منذ آب/أغسطس 2022، وسط دعوات الى التهدئة أطلقتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية ، فإن "اتفاق وقف إطلاق النار سيناقش بين الرئيس المصري السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والملك عبد الله ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين".

وتجري في مصر مناقشة "الصيغة النهائية لوقف لإطلاق النار" حسب مصدر في حركة الجهاد الإسلامي التي استُهدِفت منذ الثلاثاء بضربات جوية إسرائيلية مكثفة. لكن الجيش الإسرائيلي أعلن قبيل منتصف الليلأنه يواصل قصف "أهداف" لهذه الحركة.

من جهته قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مساء الخميس إنه وثق 26 قتيلا في الجانب الفلسطيني، بينهم ما لا يقل عن 13 مدنيا (ضمنهم سبعة أطفال)، وأربعة أعضاء في جماعات مسلحة.

Atia Mohammed/Flash90

والخميس، استهدفت غارات جوية إسرائيلية قياديين في الجهاد الإسلامي هما علي غالي وأحمد أبو دقة، الأمر الذي أكدته الحركة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "استهدفنا اليوم قائد القوة الصاروخية لمنظمة الجهاد الإسلامي في غزة. وقبل وقت قصير استهدفنا نائبه". وبحسب نتانياهو "كل من سيؤذينا، سيدفع الثمن".

Photo by Flash90 نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ يطلق صواريخ اعتراض كصواريخ تطلق من قطاع غزة على إسرائيل ، في سديروت في 10 مايو ، 202