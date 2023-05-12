رسالة إسرائيل إلى الجهاد الإسلامي وسبب "عقبة" محادثات وقف إطلاق النار

وقال مسؤول مصري لبي بي سي باللغة العربية إن المحادثات "اصطدمت بعقبة"، وأوضحت إسرائيل أن السبب هو رفض الالتزام بوقف الإجراءات المضادة المستهدفة

استمرت محادثات وقف إطلاق النار طوال الليل (بين الخميس والجمعة) دون أي تقدم، وقال مسؤول مصري لموقع البي بي سي باللغة العربية إن محادثات وقف إطلاق النار "اصطدمت بعقبة".

واستمرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ليلا ، ولكن بوتيرة منخفضة نسبيا، ومن ناحية أخر ، من الساعة 22:00 من ليلة امس الجمعة، لم يكن هناك إطلاق نار باتجاه إسرائيل.

وأضافت المصادر المصرية أن هذا الاتفاق سيُرفع للمناقشة بين الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وكان رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، قد التقى الخميس رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، في القاهرة، قبل أن تفيد مصادر بأن وفدا أمنيا مصريا بصدد التوجه إلى إسرائيل لمناقشة الهدنة المقترحة.

وتشير مصادر إلى أن مصر حاولت التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين ليل الثلاثاء والأربعاء لكن جهودها لم تكلل بالنجاح بعد ما وصفه قياديون في حركة الجهاد، بمماطلة إسرائيل في تقديم التزام بوقف سياسة الاغتيالات وتسليم جثمان المعتقل الفلسطيني، خضر عدنان، إلى الحركة.

وقال مسؤول سياسي في إسرائيل لموقع "واينت" إن "العقبة" هي رفض إسرائيل الالتزام بوقف الإجراءات المضادة المستهدفة لقيادات ومراكز معينة، وهم يبحثون الآن عن صيغة يمكن للطرفين الاتفاق عليها.

وقال المصدر "خلاصة القول إنهم يريدون الوصول إلى وضع لا توجد فيه انتكاسات بين الجولات". "في واقع الأمر، منذ أكثر من عقد من الزمان لم تكن هناك إجراءات مضادة مستهدفة دون رد قصف من الجهاد. وربما قد تنتهي بتفاهمات شفهية كما كانت في الماضي."

وبحسب المصدر، فإن "رسالة إسرائيل إلى حركة الجهاد الإسلامي هي أنه مع كل لحظة تمر قد يخسرون المزيد، لذلك عليهم الموافقة على وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 30 شخصا، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، في هجمات جوية ومدفعية إسرائيلية منذ يوم الثلاثاء، بينما تسببت صواريخ أطلقت من غزة في مقتل إسرائيلي واحد وإصابة 8آخرين.