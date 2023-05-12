أظهر استطلاع جديد يظهر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يكتسب قوة بسبب إدارة العملية في غزة

على خلفية عملية "الدرع والسهم" في غزة، أظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينجح في استعادة بعض الدعم من الجمه ، في حين أن بيني غانتس، الفائز الكبير في الأشهر الأخيرة، يخسر بعض المقاعد.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "بانل بوليتيكس التابع" لصحيفة "معاريف" ، تبدو خريطة المقاعدعلى هذا النحو: معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس - 27 مقعد.

الليكود - 27.

يش عتيد - 17.

شاس - 10.

يهودية التوراة - 8.

ميرتس - 6.

إسرائيل بيتنو - 6.

الجبهة والعربية للتغيير - 6.

الصهيونية الدينية - 5.

عوتسماة يهوديت -4 .

القائمة العربية الموحدة- 4.

بحسب تقسيم الكتل: حصلت أحزاب الائتلاف الحالي على 54 مقعدًا. وأحزاب المعارضة على 66 مقعدا. وحول موضوع الملائمة لرئاسة الوزراء: حصل غانتس على 41٪. نتنياهو 38٪.