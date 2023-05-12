الجيش الإسرائيلي يعتذر عن مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة: نريد للصحفيين أن يشعروا بالأمان"

الجيش الاسرائيلي يعتذر عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

اعتذر الجيش الإسرائيلي اليوم (الجمعة) عن مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة - بعد عام من إطلاق النار عليها خلال تبادل لإطلاق النار في جنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: "أعتقد أن هذه فرصة جيدة لأقول هنا إننا آسفون للغاية لموتها كانت صحفية معروفة جدًا، نحن في إسرائيل نقدر ديمقراطيتنا وفي الديمقراطية نرى قيمة عالية للصحافة وللصحافة الحرة”.

. واضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هجري في مقابلة مع شبكة سي إن إن: "نحن في إسرائيل نرى قيمة عالية في الصحافة الحرة ونريد أن يشعر الصحافيون بالأمان هنا - خاصة إذا قاموا بزيارتنا في زمن الحرب. "

واعترف الجيش الإسرائيلي في فترة لاحقة باحتمالية إطلاق جندي من جنوده النار على الصحفية، لكنه تمسك بزعم أن إطلاق النار لم يكن مقصودا، واستبعد تحقيقا بعملية القتل.

ABBAS MOMANI / AFP حرس الشرف الفلسطيني يحمل نعش صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقله بعد جنازة رسمية في المقر الرئاسي في مدينة رام الله بالضفة الغربية ، 12 مايو ، 2022.

وأعلنت عدة جامعات عن جوائز ومنح دراسية باسم أبو عاقلة، وتم إطلاق اسم شارع عليها في رام الله، وسيعيش اسمها في متحف الإعلام المقرر افتتاحه في 2025. وبالنسبة للفلسطينيين والكثيرين حول العالم، فهم يعرفون من المسؤول عن مقتل أبو عاقلة. فقد أظهرت التحقيقات المتعددة، وكذا تحقيق الأمم المتحدة، أن القوات الإسرائيلية هي التي قتلت الصحفية المعروفة.

وفي الوقت الذي تبنت فيه إدارة بايدن الرواية الإسرائيلية عن الأحداث، وقاومت دعوات فتح تحقيق مستقل في قتل المواطنة الأمريكية، إلا أن الضغط من الكونغرس أجبرها على الموافقة لعقد تحقيق بقيادة مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والذي يعتبر في الوقت الحالي الطريق الوحيد لتحقيق العدالة، مع أن إسرائيل قالت إنها لن تتعاون.