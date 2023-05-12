تشمل النطاقات الإلكترونية التي تم حجبها الموقع الشخصي لنائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم والموقع الرئيس لما يسمى "هيئة دعم المقاومة الإسلامية"

أعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان، اليوم الجمعة، أنها حجبت 13 موقعاً إلكترونيا تابعا لحزب الل، مشيرة إلى أن مشغليها أفراد ومجموعات خاضعون للعقوبات، لكنهم يستخدمون سجلات أميركية للإنترنت، وتشمل النطاقات الإلكترونية التي تم حجبها الموقع الشخصي لنائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم والموقع الرئيس لما يسمى "هيئة دعم المقاومة الإسلامية"، الذراع التمويلية لـحزب الله ، ومواقع تديرها قناة "المنار" التلفزيونية التابعة للحزب.

وأفاد البيان أنه"تمت الحيازة على هذا الموقع نتيجة لانتهاكه للعقوبات المفروضة والتحكم به من خلال كيان مصنف من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية كفرد مدرج في قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص، الذي يحظر استخدام خدماته مع أي شركة أميركية".

وقالت وزارة العدل، إن المواقع مسجلة لدى شركتين تتخذان من الولايات المتحدة مقراً هما "بابليك إنترنت ريجستري" و"فيريساين إنك"، وكانتالولايات المتحدة قد صنفت حزب الله "منظمة إرهابية" في عام 1997.

وجاء في بيان لمساعد وزير العدل ماثيو أولسن أن حجب النطاقات الإلكترونية "يحرم منظمات إرهابية وجهات تابعة لها من مصادر دعم مهمة ويبين بوضوح أننا لن نسمح لهذه المجموعات بأن تستخدم بنى تحتية أميركية لتهديد الشعب الأميركي".

وفي السياق قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت آر ويلز من قسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفدرالي، وفقًا لبيان رسمي: "يُظهر هذا الاستيلاء إصرار مكتب التحقيقات الفيدرالي على استخدام جميع أدواتنا لمحاسبة الإرهابيين والشركات التابعة لهم عندما ينتهكون قوانين الولايات المتحدة".وأضاف أن "مكتب التحقيقات الفدرالي، إلى جانب شركائنا الدوليين، سيواصلون البحث عن الأفراد الذين يساهمون في النهوض بالأنشطة الخبيثة لحزب الله اللبناني والتأكد من تقديمهم إلى العدالة ، بغض النظر عن مكان أو كيف يحاولون الاختباء". .