سموتريش: "السياسيين فشلوا في الاستجابة للتحذيرات التي صدرت قبل فك الارتباط عام 2005 ، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق صواريخ عبر غزة"

دعا وزير المالية الإسرائيلي بيتساليل سموتريتش، إلى "احتمال استعادة إسرائيل لقطاع غزة كحل للاشتباكات المتكررة مع الفصائل الفلسطينية في القطاع"، مشيرا إلى أن الصراع بين إسرائيل والفصائل في غزة في غزة "كان مشكلة مزمنة" وأعرب عن أسفه لأن "السياسيين فشلوا في الاستجابة للتحذيرات التي صدرت قبل فك الارتباط عام 2005 ، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق صواريخ عبر غزة".

جاءت تصريحات سموتريتش في مقابلة مع القناة الإسرائيلية(14) إن "من المحتمل أن يأتي الوقت للعودة إلى غزة وتفكيك حماس ونزع السلاح من غزة. وسيتم ذلك أيضا وفقا لمصالح واعتبارات عامة لدولة إسرائيل" وقال "أعتقد أن الوقت سيأتي عندما لا يكون هناك خيار سوى استعادة غزة".

وقال: "في الوقت الحالي، لا صلة لها بالموضوع. نحن لا نناقشها الآن" تأتي تصريحات سموتريش في اليوم الرابع من التصعيد بين إسرائيل وحركة الجهاد، والذي تميز باغتيال قائد قوات صواريخ الجهاد الإسلامي ونائبه، فضلا عن إطلاق صواريخ كثيف من غزة، مما أدى إلى سقوط ضحايا إسرائيليين في الاشتباكات الأخيرة.

وتبادلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة إطلاق الصواريخ مرة أخرى، اليوم الجمعة، على الرغم من جهود الوساطة التي تهدف إلى إنهاء تصعيد العنف الذي أودى بحياة 32 شخصًا منذ يوم الثلاثاء المنصرم