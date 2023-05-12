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  • قطاع غزة: مقتل اثنين من قادة حركة الجهاد في غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت شقة سكنية في حي النصر

قطاع غزة: مقتل اثنين من قادة حركة الجهاد في غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت شقة سكنية في حي النصر

i24NEWS

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Smoke rises above buildings After air strikes by Israeli warplanes in Gaza City.
Atia Mohammed/Flash90Smoke rises above buildings After air strikes by Israeli warplanes in Gaza City.

مصادر فلسطينية: مقتل اياد ابو الأنس ومحمد عبد العال القياديان في المجلس العسكري لحركة الجهاد

أفادت مصادر فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل اياد ابو الأنس ومحمد عبد العال القياديان في المجلس العسكري لحركة الجهاد في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني بحي النصر في قطاع غزة.

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وأدان الجهاد الإسلامي في فلسطين الغارة التي استهدفت مبنى سكني في مدينة النصر، وهددت برد كبير على إسرائيل.

ومنذ بدء عملية "الدرع والسهم"، قُتل 12 من قادة الجهاد على يد سلاح الجو الإسرائيلي ودُمر 254 هدفًا عسكريًا للحركة، بما في ذلك مخزونات الأسلحة ومنصات الإطلاق، في ما تم إطلاق ما يقرب من 1000 صاروخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مما تسبب في مقتل شخص وإصابة العشرات في الجانب الإسرائيلي.

https://twitter.com/i/web/status/1657031483314323461

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