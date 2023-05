أفادت مصادر فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل اياد ابو الأنس ومحمد عبد العال القياديان في المجلس العسكري لحركة الجهاد في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني بحي النصر في قطاع غزة.

وأدان الجهاد الإسلامي في فلسطين الغارة التي استهدفت مبنى سكني في مدينة النصر، وهددت برد كبير على إسرائيل.

ومنذ بدء عملية "الدرع والسهم"، قُتل 12 من قادة الجهاد على يد سلاح الجو الإسرائيلي ودُمر 254 هدفًا عسكريًا للحركة، بما في ذلك مخزونات الأسلحة ومنصات الإطلاق، في ما تم إطلاق ما يقرب من 1000 صاروخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مما تسبب في مقتل شخص وإصابة العشرات في الجانب الإسرائيلي.