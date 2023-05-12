إلغاء حفلة "باك ستريت بويز" في إسرائيل بسبب إطلاق الصواريخ

"كجزء من تقييم مشترك للوضع من قبل قيادة الجبهة الداخلية وبلدية ريشون لتسيون ، تقرر إلغاء العرض الذي كان من المقرر إقامته في مجمع"

تم إلغاء حفل فرقة البوب الشهيرة Backstreet Boysm في التسعينيات والتي كانت مقررة ليلة السبت في باك ستريت بويز في ريشون لتسيون، اليوم الجمعة بعد تقييم الوضع الأمني في الجيش الإسرائيلي.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "كجزء من تقييم مشترك للوضع من قبل قيادة الجبهة الداخلية وبلدية ريشون لتسيون ، تقرر إلغاء العرض الذي كان من المقرر إقامته في مجمع" زابا لايف بارك "التابع لفرقة" باك ستريت بويز " مساء غد السبت."

يأتي القرار في اليوم الرابع من عملية "الدرع والسهم" للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والهجمات الصاروخية لحركة الجهاد والتي وصلت إلى ما يقرب 1000 صاروخية.

لم تقدم الفرقة عروضها في إسرائيل منذ أكثر من خمس سنوات، قدم فريق باك ستريت بويز عروضه في رعنانا في عام 2015 وفي ريشون لتسيون في عام 2018.

تقوم المجموعة، التي تقوم بجولة حاليًا كجزء من DNAWorldTour ، بتقديم عروض هذا الأسبوع في البحرين ومصر.