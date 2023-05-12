حسابات نتنياهو كانت فاشلة حيث كان القرار الاستفراد بحركة الجهاد الاسلامي وتحييد باقي الفصائل وإحداث فتنة في بيئة المقاومة"

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مساء اليوم الجمعة، "قدمنا لحركة الجهاد بعض المساعدة ولن نتردد في اتخاذ اجراء إذا فرض علينا" وتابع "نتنياهو يهدف من العدوان على غزة إلى الهروب من الانقسام الداخلي ومعالجة تفكك ائتلافه الحكومي"وأضاف"حسابات نتنياهو كانت فاشلة حيث كان القرار الاستفراد بحركة الجهاد الاسلامي وتحييد باقي الفصائل وإحداث فتنة في بيئة المقاومة"

واشار حسن نصر الله في كلمة له خلال الذكرى السنوية السابعة "لاستشهاد الشهيد القائد السيد مصطفى بدر الدين(السيد ذوالفقار)" إلى أن "قيادة حركة الجهاد الإسلامي تواصلت مع قيادة كتائب القسام كي يكون الموقف موحداً، والعنوان الحقيقي لرد الفعل المقاوم في غزة هو غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة".

وأفاد بأن "حركات المقاومة ورغم كل الاغتيالات لقادتها لم تضعف ولم تتخلخل قدراتها بل كانت هذه الدماء الزكية تعطي دفعا الى الامام"

وأكد حسن نصر الله على ان" قيادة حركة الجهاد الإسلامي تعاطت بشكل حكيم وهادئ بعد اغتيال القادة في سرايا القدس"وقال “أتوجه بالتعزية والتبريك من شعبنا الفلسطيني وقيادات ومجاهدي فصائل المقاومة وبالاخص لاخواني في حركة الجهاد الاسلامي، أعزيهم جميعا وأبارك لهم بفقد الشهداء وبالاخص الشهداء القادة الذي استشهدوا في هذه الايام مع عائلاتهم”، وتابع “كما أجدد لهم العزاء والتبريك باستشهاد الاخ الاسير خضر عدنان، وأسأل لجميع الجرحى الشفاء العاجل واسأل الله التسديد للمجاهدين والثبات والصبر للبيئة الحاضنة واسال لهم جميعهم النصر والرفعة في هذه المعركة التي يخوضونها بالنيابة عن الامة كلها”.