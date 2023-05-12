جون كيربي"ستقوم وزارة الدفاع بسلسلة من التحركات لتعزيز وضعية دفاعنا"، مشددا على أن "تفاصيل حول هذه التعزيزات ستصدر في الأيام المقبلة"

قال الناطق باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة بصدد إرسال تعزيزات إلى الخليج" بعد ما وصفته بمضايقات إيران المتنامية لسفن في مياه المنطقة.

ومن جهته أوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لصحافيين "ستقوم وزارة الدفاع بسلسلة من التحركات لتعزيز وضعية دفاعنا"، مشددا على أن "تفاصيل حول هذه التعزيزات ستصدر في الأيام المقبلة".