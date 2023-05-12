قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مساء اليوم الجمعة، "قدمنا لحركة الجهاد بعض المساعدة ولن نتردد في اتخاذ اجراء إذا فرض علينا"

قالت مصادر فلسطينية خاصة لقناة i24NEWS ، مساء اليوم الجمعة، إن القيادي إياد الحسني أبو الأنس والذي اغتالته إسرائيل اليوم خلال العملية التي أطلقتها تحت أسم "الدرع والسهم" يعتبر من الشخصيات البارزة في منظومة الجهاد الإسلامي وملاق من إسرائيل من قرابة 30 عاما، وأشار المصدر خلال حديثه مع الزميل أدهم حبيب الله إلى ان اغتيال أبو الأنس هو بمثابة ضربة قاسية لسرايا القدس إذ يعتبر أبو الأنس أحد مؤسس سرايا القدس وأيضا الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي .

وأضاف المصدر أن " أبو الأنس " تربطه علاقة وطيدة وقوية مع المخابرات الإيرانية وله علاقات مباشرة مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقام بزيارة لبنان عدة مرات بحكم العلاقة وعمله داخل التنظيم .

كما أكد المصدر نفسه أن أبو الأنس صاحب علاقات جيدة مع حركة حماس وهو من سكان الشاطئ وهو المكان الذي نشأ فيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وشخصيات قياديه أخرى .

ويعتبر أبو الانس صديق هشام سالم مؤسس حركة الصابرين والذين انشقوا عن الجهاد الإسلامي قبل أن تتفكك الحركة ويعود الحسني إلى صفوف قيادة سرايا القدس.

وقال المصدر ذاته إن اياد الحسني تولى لفترة عام ونص العام إدارة جهاز أمن سرايا القدس وقاد ملف العمليات الخاصة في قطاع غزة .

أشرف أبو الأنس خلال الانتفاضة الثانية على العديد من العمليات النوعية ضد إسرائيل كان أبرزها عملية بيت ليد عام 1955 والتي أسفرت عن مقتل 21 إسرائيليا.

وكان الجيش الإسرائيليـ قد أعلن مساء اليوم الجنمعة، عن مقتل اياد ابو الأنس ومحمد عبد العال القياديان في المجلس العسكري لحركة الجهاد في غارة جوية إسرائيلية علىل مبنى سكني بحي النصر في قطاع غزة.

وفي السياق قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مساء اليوم الجمعة، "قدمنا لحركة الجهاد بعض المساعدة ولن نتردد في اتخاذ اجراء إذا فرض علينا" وقال “أتوجه بالتعزية والتبريك من شعبنا الفلسطيني وقيادات ومجاهدي فصائل المقاومة وبالاخص لاخواني في حركة الجهاد الاسلامي، أعزيهم جميعا وأبارك لهم بفقد الشهداء وبالاخص الشهداء القادة الذي استشهدوا في هذه الايام مع عائلاتهم”، وتابع “كما أجدد لهم العزاء والتبريك باستشهاد الاخ الاسير خضر عدنان، وأسأل لجميع الجرحى الشفاء العاجل واسأل الله التسديد للمجاهدين والثبات والصبر للبيئة الحاضنة واسال لهم جميعهم النصر والرفعة في هذه المعركة التي يخوضونها بالنيابة عن الامة كلها”.