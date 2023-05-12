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  • تقرير: إسرائيل تدرس مقترحا جديدا تقدمت به مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

تقرير: إسرائيل تدرس مقترحا جديدا تقدمت به مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

i24NEWS

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People gather near a destroyed building following an Israeli air strike in Deir el-Balah, central Gaza Strip.
Atia Mohammed/Flash90People gather near a destroyed building following an Israeli air strike in Deir el-Balah, central Gaza Strip.

المقترح المصري يتضمن وقفا متبادلا للهجمات، والتزاما بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين والمقترح يخضع للدراسة حاليا من جانب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كشفت مصادر إسرايلية، أن مصر قدمت مقترحا جديدا، مساء اليوم الجمعة، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن "المقترح المصري يتضمن وقفا متبادلا للهجمات، والتزاما بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين" وقالت "المقترح يخضع للدراسة حاليا من جانب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

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وفي السياق قال مسؤولان من حركة الجهاد ودبلوماسي أجنبي لـ"رويترز"، إن "القاهرة استضافت محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية بالحركة، أمس الخميس، في إطار جهود وساطة لإنهاء القتال" غير أن "إسرائيل أعلنت في وقت سابق من الجمعة أنها ستوقف محادثات التهدئة"

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وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة انطلقت رشقات جديدة من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة وحتى قرب تل أبيب والقدس،في ما استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث اسفر التصعيد الذي بدأ ،الثلاثاء المنصرمـ إلى مقتل 33 فلسطينيا في قطاع غزة، وإسرائيلي واحد والعديد من الجرحى، بعد إطلاق أكثر من 1000 صاروخ من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائلية.

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