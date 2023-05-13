الصراع الفلسطيني الإسرائيلي : استمرار الهجمات لليوم الخامس رغم محادثات وقف إطلاق النار
وكانت مصادر إسرايلية، قد كشفت أن مصر قدمت مقترحا جديدا، مساء أمس الجمعة، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
يستمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف أهداف حركة الجهاد في غزة، والتي أطلقت ما يقرب من 1000 صاروخ على إسرائيل منذ الأربعاء الماضي.
وكانت مصادر إسرايلية، قد كشفت أن مصر قدمت مقترحا جديدا، مساء أمس الجمعة، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن "المقترح المصري يتضمن وقفا متبادلا للهجمات، والتزاما بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين" وقالت "المقترح يخضع للدراسة حاليا من جانب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
الجيش الإسرائيلي يؤكد إن الطائرات المقاتلة والمسيرة تواصل قصفها لأهداف حركة الجهاد الإسلامي في غزة
قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة والمسيرة نفذت سلسلة غارات على مواقع لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية.
تشمل المواقع ستة مواقع لإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون ، وموقعًا عسكريًا ، ومجمعًا تستخدمه الحركة لتنفيذ هجوم صاروخي موجه مضاد للدبابات على الحدود.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن موقعين من مواقع إطلاق صواريخ الجهاد الإسلامي يقعان في حي الزيتون في مدينة غزة، "على مقربة من مدرسة الإمام الشفاء".
تقارير أولية عن قصف للجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة
وردت أنباء أولية عن غارات إسرائيلية على أهداف في شمال قطاع غزة.
وتأتي العملية العسكرية بعد تجدد إطلاق الصواريخ باتجاه مدينة عسقلان الساحلية والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات، كما لم يقم الجيش الإسرائيلي بأي تعليق.
الجيش الإسرائيلي يقصف مراكز قيادة الجهاد الإسلامي ومواقع لإطلاق الصواريخ
أكد الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو قصفت مركزي قيادة تابعين لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وقال الجيش الإسرائيلي إن "قصف مركز قيادة تم استخدامه للتخطيط والإشراف على العمليات عدائية ضد إسرائيل وكان بمثابة المقر الرئيسي لشقيق القائد الأعلى للجهاد الإسلامي في فلسطين بهاء أبو العطا ، الذي اغتالته إسرائيل في عام 2019.
كما هاجمت الطائرات الإسرائيلية مركز قيادة آخر لعضو الجهاد الإسلامي الفلسطيني البارز خالد عزام، ويؤكد الجيش أن "هذا المركز يستخدم لتوجيه الصواريخ على إسرائيل".
الولايات المتحدة تشدد على "ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار" بين إسرائيل والجهاد الإسلامي
تحث الولايات المتحدة على "اتخاذ خطوات لضمان تقليص العنف" مع دخول جولة العنف بين إسرائيل وحركة الجهاد في يومها الخامس.
وفي اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شددت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان على "الضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من أجل منع أي خسائر أخرى في أرواح المدنيين" ، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر.
وأكدت شيرمان أثناء المكالمة، "التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن إسرائيل" وأعربت عن "تعازيها في مقتل المواطن الإسرائيلي في الهجمات الصاروخية يوم أمس ".
كما أدانت بشدة الإطلاق العشوائي للصواريخ على إسرائيل من الجماعات المتطرفة المتمركزة في غزة ، الأمر الذي يعرض للخطر كل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأكدت أن "الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يستحقون العيش بأمان وأمان" ، معربة عن "الأسف العميق عن الضحايا المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين ".
انطلاق صفارات الانذار في مدينة عسقلان قرب قطاع غزة
أطلقت صفارات الانذار في عسقلان وكذلك في مناطق قريبة من قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يبحث في تفاصيل احتمال إطلاق صواريخ جديدة من غزة على إسرائيل بعد دوي صفارات الإنذار في عسقلان وفي بلدات في قطاع غزة في وقت مبكر من الصباح".