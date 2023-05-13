الصراع الفلسطيني الإسرائيلي : استمرار الهجمات لليوم الخامس رغم محادثات وقف إطلاق النار

وكانت مصادر إسرايلية، قد كشفت أن مصر قدمت مقترحا جديدا، مساء أمس الجمعة، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

يستمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف أهداف حركة الجهاد في غزة، والتي أطلقت ما يقرب من 1000 صاروخ على إسرائيل منذ الأربعاء الماضي.

وكانت مصادر إسرايلية، قد كشفت أن مصر قدمت مقترحا جديدا، مساء أمس الجمعة، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن "المقترح المصري يتضمن وقفا متبادلا للهجمات، والتزاما بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين" وقالت "المقترح يخضع للدراسة حاليا من جانب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".