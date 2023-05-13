خاص: رئيس بلدية مدينة سديروت الاسرائيلية يطالب الدول العربية على رأسها السعودية ممارسة ضغوطات على حماس والجهاد

التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة لا زال متواصلا ادى مقتل 6 من قيادات حركة الجهاد الاسلامي

طالب رئيس بلدية سديروت شمال إسرائيل الون دافيدي في مقابلة خاصة مع i24NEWS الدول العربية على رأسها السعودية "التدخل لإنقاذ مواطني غزة من خلال ممارسة ضغوطاتهم على حركة حماس والجهاد". وقال " أتوجه الى القيادة السعودية والاماراتية والمصرية والى قيادة العالم العربي ،عليكم التدخل ومطالبة الجهاد وحماس بوضع السلاح جانبا والاهتمام بمسقبل غزة"

واعتبر رئيس بلدية المدينة الواقعة في منطقة غلاف غزة والتي تعرضت خلال الأيام الأخيرة الى هجمات صاروخية من القطاع في المقابلة مع مراسلنا وسام كبها أن "تصرفات حماس والجهاد الإسلامي تؤثر على حياة مواطني القطاع وإن تسلحهم على يأتي حساب سكان القطاع من خلال استغلال الأموال التي تصلهم بعملية التسلح وانتاج الصواريخ بدلا من استثمارها برفاهية المواطنين" كما أشار دافيدي الى "أننا نسعى للتوصل للسلام والهدوء لكن مع من يرفع سلاحه ولا يصوبه نحونا"

وشدد دافيدي في الوقت نفسه على أن الإسرائيليين من سكان منطقة غلاف غزة "سيتحملون نتائج التصعيد الأخير حتى لو استمر أكثر من 30 يوما" معبرا عن الدعم الكامل للجيش الإسرائيلي والحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وتتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة والتي قتل خلالها ستة من قيادات الجهاد الإسلامي من أبرزهم أبو الأنس اياد الحسني، والذي اغتيل في غارة إسرائيلية وهو القيادي السادس من الجهاد الإسرائيلي الذي قتل في التصعيد الأخير، وذكرت مصادر لـ i24NEWS أن " ابو الانس هو صديق لزعيم تنظيم حزب الله حسن نصر الله وتربطه علاقه جيدة مع حماس"

من جانب آخر صرح مسؤول اسرائيلي سابق خلال مقابلة على شاشة I24NEWS أن حركة حماس يمكن أن تستفيد من اغتيالات قادة الجهاد الاسلامي، حيث سيخلق الوضع بلبلة في نشاط الحركة وسيضر بنشاط التنظيم على المدى البعيد والقريب وسيؤثر على تغيير الهرم القيادي.