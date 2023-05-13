الجيش الإسرائيلي والشاباك : "العثور على مخبأ لعناصر متطرفة مخيم بلاطة ومصادرت أسلحة"

وتم العثور على العديد من العبوات الناسفة في المنزل. قامت القوات بإبطال مفعولها بتفجيرها مما أدى إلى اشتعال النيران في المسكن.

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك، اليوم السبت، أنه تم العثور على مخبأ لعناصر متطرفة في مخيم بلاطة تم فيه التخطيط لعمليات عدائية، ولقي فلسطينيين إثنين مصرعهما خلال الإشتباكات.

وفي عملية استباقية مشتركة بين قوات الأمن، بناء على استخبارات جهاز الأمن العام، صباح اليوم، قامت قوات الجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود بعمليات في مخيم بلاطة في مدينة نابلس وصادرت أسلحة وعبوات ناسفة ومعدات عسكرية.

وخلال العملية، اقتحمت القوات المنزل الذي كان يستخدم كمخبأ لعناصر الحركة في المخيم. حيث خطط النشطاء لهجمات ضد جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة وصنعوا عبوات ناسفة للعمليات عدائية.

وتم العثور على العديد من العبوات الناسفة في المنزل. قامت القوات بإبطال مفعولها بتفجيرها مما أدى إلى اشتعال النيران في المسكن.

كما أطلق عدد من المسلحين النار على القوات التي ردت بوسائل تشتيت الشغب وبالذخيرة الحية، ولم ترد انباء عن وقوع اصابات في صفوف الجيش. تم نقل الأسلحة المصادرة إلى قوات الأمن لمزيد من المعالجة.